VIDEO: Mexicano le vende tamales a policía fronterizo de EE.UU. / La Razón México

El video de un vendedor informal mexicano que le ofrece un tamal a un patrullero de la policía fronteriza estadounidense, a través de la reja metálica que separa a ambos países, se ha viralizado en las redes.

"Pruébalo, si no te gusta, no me lo pagas", le dice en español el joven al agente policial que ha estacionado su patrulla junto al cerco fronterizo.

En el registro se alcanza a escuchar cómo el tamalero le comenta al funcionario que el costo del producto es de un dólar, que este le paga.

Al terminar la transacción, el muchacho sigue ofreciendo sus "tamalitos, tamales" del lado de la frontera norte de México, mientras que el uniformado se sube a la patrulla.

Los internautas han reaccionado a este video en tono de broma con comentarios relacionados con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre ambos países y la exoneración del pago de aranceles hecha por EE.UU. a algunos productos exportados por México, tras el compromiso de este último de reducir el flujo migratorio.

Orgullo mexicano

Los comentarios positivos se manifestaron entre las miles de personas que difundieron y comentaron el video, que a pesar de su corta duración, ya suma más de 2.8 millones de reproducciones en TikTok.

Entre el humor de los usuarios se señaló que con la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos, los agentes de migración ya pueden interactuar con los mexicanos e incluso comprarles tamales.