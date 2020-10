Sergey Tsyrulnikov, el hombre que rompe cadenas con sus músculos

Friends, at your numerous requests and the order of one company, I shot a video in the image of KRATOS in a modern format. I want to say that breaking the chains with your shoulders is very painful 😖 But for the sake of your emotions and your support, I did it. All health and good luck. Друзья! Поступил очередной заказ на видео, но в образе КРАТОСА. Вот, что получилось. Плечи не отошли от прошлых разрываний цепей, по этому использовал подкладки и куртку. Наручники зашли легко. Интересный опыт 😂😂😂 Всем здоровья! В нашем деле, да и в любом ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ! Надеюсь следующая роль будет полноценная .... 😎 #сергейцырульников #кратос #сила #цепи #силач #роль #кино #зож #образ #силач #батыр #казахстан #главноенессать #топ

