Avistamiento "Ovni" aterroriza a EE.UU. (VIDEO)

Avistamiento "Ovni" aterroriza a EEUU (VIDEO) / Milenio

Nueva Jersey.- ¿Crees que en la existencia de vida extraterrestre? Muchos responderás que sí, otros que no, pero si algo no podemos negar es en la existencia de OVNIS, objetos voladores no identificados; definición que deja algo muy claro, no necesariamente deben ser de otro planeta, pueden pertenecer al nuestro pero no saber qué son.

La gran mayoría de los avistamientos tienen explicación lógica, muchos son ediciones hechas en computadoras, globos, cohetes caseros o incluso fenómenos naturales, en esta ocasión te traemos un video que paralizó el tráfico en una carretera de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El material muestra en el fondo del cielo un OVNI, con apariencia totalmente idéntica a los mostrados en películas y dibujos, redondo, plano y con luces alrededor.

El audiovisual fue captado al principio por un vehículo en movimiento, quien corta la grabación para reanudarla después de estacionarse. En primer plano se ve a un grupo de personas paradas en la orilla de la carretera sin apartar la vista un momento del objeto.

El cielo cada vez se tornó más obscuro, por lo que las luces del OVNI eran más visibles, entre más pasaba el tiempo, también aumentaba la cantidad de personas que se aglomeraron, lo cual deja notar que sí había algo, ya sea de este mundo o no,

Internautas aseguraron que se trata de un efecto de computadora, justificando a la gente en el sitio por un accidente. Explicaron que ellos se colocaron en la zona para observar a un auto que había caído por un barranco, o que la nave fue sobrepuesta por computadora; cabe destacar que solo son especulaciones de usuarios.

Otro grupo de la opinión pública creyó fielmente que se trata de una nave extraterrestre en medio de un trabajo de reconocimiento, mientras otros creen que es una nave, pero de la tierra, probablemente de algún proyecto científico/militar.

Al final de cuentas la última palabra la tienes tú, ¿a qué se debe el avistamiento? ¿Dron? ¿aliens de visita?