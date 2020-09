China: Fallece durante sesión de fotos al ser arrastrada por una ola (VIDEO)

China: Fallece durante sesión de fotos al ser arrastra por una ola (VIDEO) / Meganoticias

China.- La tragedia alcanzó a una pareja de novios, cuando en su sesión de fotos a la orilla de la playa, fueron sorprendidos por una gran ola que los arrastro mar adentro y terminó con la vida de la novia y dos personas más en China.

La feliz pareja se encontraba posando para la romántica foto a la orilla del mar en Wenzhou, China, cuando una enorme ola los arrastro junto con el maquillista y el fotógrafo, según informaron medio locales.

Fueron los unos rescatistas quienes se adentraron al mar para ayudar a las víctimas; sin embargo, lamentablemente solo hallaron con vida al novio, quien estaba aferrado de la mano de su pareja, mientras flotaba ya sin vida en el agua.

Al sacar el agua el cuerpo de la mujer, los rescatistas tenía la esperanza de poder reanimarla pero no tuvo éxito, pues la novia ya no tenía signos vitales y no lograron salvar la vida.

Trascendió en el lugar que además de la mujer, el maquillista también perdió la vida; el fotógrafo aun se encuentra en calidad de desaparecido, por lo que las autoridades aun continúan en su búsqueda.

"Hasta el momento, el fotógrafo, encargado de capturar las imágenes prenupciales de la pareja, a las orillas de la costa china de Wenzhou, aún no ha sido localizado, por lo que las autoridades lo han declarado como desaparecido, señalaron medio locales".

En el video que fue publicado en YouTube, donde se puede observar al novio nadando desesperadamente para salvar su vida, mientras que el cuerpo de su esposa flotaba a lado de él, también muestra el momento del rescate de los novios y el maquillista.