¡Belinda y Nodal se comen a besos junto al mar! (Video)

Foto: Referencia

Está pasando: Belinda y Christian Nodal, comiéndose a besos en la cubierta de un barco, en un video no apto para cardiacos.

En blanco y negro y con música de fondo, este sorprendente amor de verano ha derretido hoy a los fans de la pareja, que no pueden estar más felices ante la inesperada explosión de amor de estos grandes artistas.

Te puede interesar : ¿Será para Belinda? Lupillo Rivera compuso una canción sobre las “tóxicas”

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre”. ¡Uy! ¿Será que Nodal ya está pensando en boda?

“Te amo Belinda”, confesó sin tapujos. Y se atrevió a hacerle un cómico guiño a la gente que asegura que esto no es más que una maniobra publicitaria para sus carreras. “Espero y esta “publicidad” nos dure pa’ toda la vida mi amor”, escribió.

“No, pues eso no se ve fingido…” escribió con simpatía una de sus seguidoras después de observar el candente video.

Muchas celebridades también aparecieron en su feed: “Andas enamorado, mi Criss”, escribió Beto Sierra. Y por supuesto, no pudo faltar un “Te amo”, de Belinda.

Inesperada explosión de amor

La primera confirmación oficial de su relación fue a través de las redes sociales del programa La voz (TV Azteca),donde se dio a conocer que los intérpretes habían sido flechados por cupido. “El amor llegó a #LaVoz... ❤ Nuestros coaches, Nodal y Belinda inician relación”.

¡Pues que viva el amor! Y sí se da en este complicado 2020, sea doblemente bienvenido