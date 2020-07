Viral: Video capta "fantasma" en supermercado de Perú / Freepik

Perú.- Hablar de fantasmas siempre ha sido un tema polémico para los usuarios, incrédulos y creyentes debaten constantemente sobre esta situación, sin embargo, recientemente ha comenzado a circular en Tik Tok una grabación que ha sorprendido a todos por igual.

Todo ocurrió en las instalaciones de la Real Plaza de Pro, en San Martín de Porres, Perú, donde cámaras de seguridad del lugar lograron captar el terrorífico evento.

En las imágenes de TikTok se observa que el carrito está cerca de las cajas de pago y de un momento a otro se mueve solo hasta la sección de ropa.

Actividad paranormal en un supermercado de Perú pic.twitter.com/Bo7Ijccjey — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 12, 2020

Ninguna de las personas que estaba cerca se percató del hecho, hasta que una de las trabajadoras vio las cámaras de seguridad.

Los empleados del lugar aseguran que no existe ningún desnivel en el suelo que hubiera podido ocasionar dicho movimiento, por lo tanto siguen sin poder explicar la situación.

"Me va a dar algo, mira esa cosa. Me está dando miedo, ya no voy a venir en la noche. Voy a reportar eso ahora, no voy a venir en las noches", dice la muchacha que trabaja en Plaza Vea.

El video no solo fue compartido en Tik Tok, también fue publicado en redes sociales como YouTube y Facebook. En esta última obtuvo cerca de 100 mil reproducciones en pocas horas y, como era de esperarse, dejó en shock a los internautas.

A través de los comentarios, los usuarios hicieron notar su asombro, mientras que otros lo tomaron como broma.

"Los fantasmas también están comprando en esta cuarentena" y "el pobre fantasma olvidó de comprar la comida para su mascota", fueron algunos de las impresiones que dejaron los usuarios.