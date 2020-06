La lucha de un cazador y una pitón de cinco metros conmociona las redes /Espanol

Un cazador de serpientes pitón del sur de la Florida se enfrentó la semana pasada a un gigante ejemplar de unos cinco metros de longitud y unos 70 kilogramos de peso que lo dejó ensangrentado y magullado.

Según narra el propio Mike Kimmel, cuando se encontró con ella en un pantano supo que el animal “no rendiría sin pelear”.

“Creo que es la más grande que me he encontrado. No será fácil por la vegetación así que deberé apuntar directo a la cabeza”, explicó al verla. Al tirar de ella, la serpiente lo mordió en el brazo y se pudo ver sangre corriendo por el brazo de Kimmel. Al agarrarla, el animal se enroscó rápidamente alrededor de su mano aunque no lo suficiente y Mark la logró sacar.

Después de una breve lucha, Kimmel resultó con un mordisco “profundo” entre el bíceps y el antebrazo que le perforó una arteria y le lastimó algunos nervios.

Finalmente, y pesar de la pérdida de sangre, logró agarrar a la serpiente por la cabeza, la arrastró hasta su vehículo y luego la sacrificó.

Momento en que el cazador captura a la pitón / Captura

El encuentro con la pitón quedó registrado en un video subido por Mike a su canal Python Cowboy el pasado 12 de junio.

Según un canal local, las pitones de Birmania (‘Python bivittatus’) comenzaron a parecer al sur de la Florida en la década de 1980 producto de aquellos que las mantenían como mascotas y las abandonaron cuando se hacían demasiado grandes. Se cree que otras escaparon de un criadero destruido por un huracán en 1992.

En la actualidad, se estima que podría haber hasta 100.000 ejemplares viviendo en esa zona, en donde suelen ser responsables de la muerte de mapaches, nutrias, pájaros e incluso caimanes.