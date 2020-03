Eugenio Derbez pide ayuda, mira el video y sabrás porque

Foto: Referencia.

El actor mexicano Eugenio Derbez mandó un mensaje a través de sus diferentes redes sociales dice que se encuentra en emergencia

Eugenio Derbez no ha dejado pasar de lado las compras de locura que se han desatado las últimas semanas a causa del miedo por la llegada del coronavirus (COVID-19) a México (y en muchas partes del mundo) y por eso ha mostrado, en medio de una situación incómoda, que le hace falta un producto imprescindible.

“Hola a todos. A todos los que nos escuchan, estoy en una situación de emergencia, estoy aquí en mi casa encerrado con mi familia, en cuarentena voluntaria, no podemos salir y acabamos de tener una emergencia”, confesó el actor mexicano.

"¡Necesito su ayuda!", fue el llamado de auxilio que hizo el comediante a través de su cuenta de Twitter luego de darse cuenta del "problema" en el que estaba metido.

"Lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte, espero no haya niños viendo", advirtió el mexicano antes de enfocar la cámara a un costado de él, donde había un rollo de papel con apenas unas cuantas hojas y de la situación de la que apenas se había percatado.

"O sea nada, nada", lamentó Eugenio Derbez a la vez que pidió ayuda porque carecía de papel higiénico.

Acto seguido aseguró que había acabado de abrir su cajón y encontró un reloj que nunca había usado porque no le entendía pero que tenía acabados que parecían oro y de esa forma lo podrían presumir.

“Esto que ven aquí, que parece oro, no es oro, pero pueden presumir que es oro, aunque no lo sea. Es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no le entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo (de papel higiénico), por el que sea, como diría Adal Ramones, por otro rollo, por favor, ayuda, necesitamos ayuda. Gracias”, concluyó el actor mexicano en un tono muy serio.

Las reacciones a esta publicación se dieron de inmediato, muchas de ellas de sus amigos famosos, como Sandra Echeverría, Bárbara de Regil, Juanpa Zurita y el Escorpión Dorado, quien le escribió: “Con el dedo, mientras no te falte el agua y jabón, no hay pe…”.