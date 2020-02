Madre castiga a "latigazos" a su hijo por robar un celular (VIDEO)

Foto: Referencia.

La Libertad, Perú.- Una madre que al descubrir que su hijo, Elvis, robó un celular, lo castigó con un látigo delante de las rondas campesinas de Huamachuco. Los hechos fueron grabados y el video se hizo viral.

Frente a un grupo de pobladores, la madre reprendió de esta peculiar forma a su hijo luego de que se enteró de que el joven robó un celular de una de las tiendas ubicadas en esta ciudad andina.

Antes de darle los latigazos, la madre le reprochó a su hijo la acción: “Elvis, ¿por qué tenías que coger un celular que no era tuyo?”.

Su madre enojada mientras lo reprendía, le dijo :"Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza… Si tú lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo”.

Tras recibir los latigazos que su madre consideró suficientes, el joven la abrazó y le ofreció disculpas. También se comprometió a nunca volver a robar.

“Es la primera y última vez que lo hago, que me perdone todo el público presente; es la última vez que estoy en la ronda y voy a asumir mi responsabilidad”, dijo el joven.

En Perú, zonas rurales de la región norte establecieron las ‘rondas campesinas’ como maneras de organización comunal de defensa; esas rondas deciden cómo funcionan las comunidades y las sanciones por delitos registrados, que denominan justicia popular.