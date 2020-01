Marilyn Manson visita El Vaticano y habla con el Papa (Video)

Foto: HBO

De Marilyn Manson se ha dicho mucho a través de los años, un rockero excéntrico del que allá en los años 90 se decía que era una figura del mal.

Su primer álbum, y quizás el mejor que ha hecho en su carrera, lleva de título "Antichrist Superstar" (Anticristo Superestrella), así que la polémica siempre fue el manto con el que se cobijó más a gusto.

Y desde entonces ha participado en diferentes medios, ya sea como mofa o bien apariciones interesantes en el mundo del cine, documentales o series. Su más reciente aparición es en The New Pope, serie de HBO que da continuidad a The Young Pope.

La trama es sobre un nuevo Papa que asume el papel de ser el representante de Dios en la tierra, una visión irónica del creador y director Paolo Sorrentino, quien no escatima en hacer fuertes críticas a las maquinarias internas dentro del Vaticano; con énfasis en los abusos de poder, encubrimientos y otros males que plagan esta institución religiosa.

Marilyn Manson se reúne con el Papa

En el episodio transmitido hace pocos días, vemos un cameo interesante de Manson, quien llega con su habitual vestimenta y maquillaje a conocer a Juan Pablo III, papel que interpreta el aclamado actor John Malkovich.

Ahí sostienen una conversación simple pero efectiva, además de confusa para el artista conocido por canciones como "The Dope Show", "The Beautiful People" o "Sweet Dreams", ya que buscaba al Papa anterior, papel realizado en la primer temporada de esta serie por un fabuloso Jude Law.

De igual forma, Manson le entrega una pintura a este nuevo Papa, una imagen oscura y surrealista de la cual no se llega a apreciar específicamente de qué se trata, pero proviniendo de un hombre con tantas visiones seguramente es algo caótico.

A continuación pueden ver el clip de este encuentro de dos almas en posiciones muy opuestas, o bajo la mente de Sorrentino, quizás no tanto.