Machine Gun Kelly lanzará su propia línea de pinturas de uña

La propia Machine Gun Kelly de Cleveland ha abordado la música y las películas. Ahora está entrando en el negocio del esmalte de uñas, informó Page Six .

MGK, cuyo nombre real es Colson Baker, lanzará su propia línea de esmaltes de uñas unisex llamada UN / DN. Según Page Six , es una asociación con Unlisted Brand Lab. En una publicación en Instagram, la compañía dijo: “Se están gestando grandes cosas con @machinegunkelly”. La publicación incluía una foto de MGK con las uñas pintadas.

“Nos sentimos honrados de trabajar con MGK en esta rara oportunidad de construir una marca que progresará en una categoría para encarnar un cambio cultural que ha tardado en llegar”, dijo la fundadora y directora ejecutiva de Unlisted, Candy Harris, en un comunicado de prensa obtenido por Página seis.

Hace dos semanas, MGK publicó una serie de fotos y videos en Instagram . La primera imagen fue una toma de su mano sobre su rostro. Sus uñas fueron pintadas en varios colores y diseños. Él subtituló la publicación, “Quiero saber si te cuento un secreto, lo guardarás”.

Según Nylon , la línea de esmaltes de uñas de MGK se lanzará en el otoño.

MGK lanzó previamente una línea de esmalte de uñas para coincidir con el lanzamiento de su último álbum “Tickets to My Downfall”. La línea presenta colores llamados “Paparazzi”, “Black Like My Heart” y “Punk Pink”.