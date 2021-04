Celebramos el Día internacional de Los Simpson con sus cinco mejores capítulos / Notiveneco

Un día como hoy hace 34 años nació en Estados Unidos la familia más famosa de la televisión. Fue el 19 de abril de 1987 cuando se estrenó Los Simpson, una serie que ya ha superado la barrera de los 700 episodios y cuyo origen aún es desconocido por muchos de los que la ven desde casi cualquier parte del mundo.

Antes de ser una serie de televisión –posiblemente la más popular de todos los tiempos–, los personajes amarillos creados por Matt Groening se dieron a conocer en 48 cortometrajes de poco más de un minuto de duración que se emitieron en El Show de Tracey Ullman. Tal fue el éxito de estas píldoras de ficción que la cadena Fox decidió crear una serie sobre la familia Simpson con capítulos de 30 minutos emitidos en horario de máxima audiencia.

Hace 25 años se estrenaba "22 películas cortas sobre Springfield" de la 7ª temporada. El título es una referencia al film "Treinta y dos cortometrajes sobre Glenn Gould". El capítulo esta inspirado en el formato de Pulp Fiction, pelicula de la cual parodia varias de sus escenas. pic.twitter.com/7A0vs4zE9C — Data Simpsons (@Data_Simpsons) April 14, 2021

La disparatada comedia llegó a España en 1990 de la mano de Canal+. Un año después saltó a La 1, después a La 2, y en 1994 se trasladó a Antena 3, la que ha sido su gran plataforma ante el público español. Los episodios se estrenaron y repitieron decenas o cientos de veces entre las dos y las tres de la tarde, luego fueron relegados al fin de semana, y en 2018 salieron definitivamente de Antena 3 para quedarse en Neox. La pérdida de audiencia motivó este previsible giro de guion.

La serie avanza ya por su temporada 32 y sigue grabando nuevos capítulos ya que ha sido renovada por dos temporadas más que se emitirán, si todo sale según lo previsto, entre 2022 y 2023. Pero el paso del tiempo le ha provocado un lógico desgaste que parece irremediable. Aunque aún no se ha puesto fecha al final de sus emisiones, este es un fantasma que se aparece constantemente y ante el que los responsables de la serie, satisfechos por la longevidad de su producto, ya no parecen inquietarse.

El tema que escuchan Bart y sus amigos en la ruta es Radar Love de la banda holandesa Golden Earring el cual forma parte del disco Moontan de 1973. La misma vuelve a sonar en "Papá tiene una placa nueva" cuando Tony el gordo pide el tema en la radio y Homero empieza a cantarlo pic.twitter.com/Y1pyj4khTt — Data Simpsons (@Data_Simpsons) July 5, 2020

"Definitivamente vamos a hacer 757 episodios", afirmó recientemente el productor ejecutivo, Al Jean. Esa es la cantidad de capítulos que habrá cuando se grabe la temporada 34, pero, ¿habrá más?: "No diría que sea el final, pero no sé cuánto más podremos llegar", reflexionó en una entrevista concedida a Variety. En cualquier caso, sea cual sea la decisión que se tome sobre el final de Los Simpson, la serie continuará: "Tan pronto como nos cancelen se pondrá en marcha un reboot. La serie está demasiado omnipresente como para pensar que simplemente desaparecerá", vaticinó el productor.

En 10 minutos vemos por "Bart recorre el mundo" y "El autobus de la muerte" y le sumamos unas escenas eliminadas por https://t.co/L8LNklRo95 pic.twitter.com/vSfW8t4SZ3 — Data Simpsons (@Data_Simpsons) April 3, 2021

Tres décadas de evolución (y autocrítica)

Este lunes se celebra el Día Internacional de Los Simpson porque tal día como hoy hace 34 años conocimos a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. A lo largo de tres décadas la serie ha progresado al compás de los tiempos, se ha implicado en política –lo hizo contra Trump–, y ha tenido que revisar el racismo que también se ha colado entre sus guiones.

El último gesto de autocrítica ha llegado de la mano del actor que puso voz a Apu, que se ha disculpado por interpretar a un personaje que "es prácticamente un insulto" para la comunidad india. Meses antes, coincidiendo con las protestas del Black Lives Matter, la serie anunció que los personajes negros estarán doblados por actores también negros, algo que hasta ahora no ocurría.

No ajena a las polémicas, y tampoco a su desgaste cada vez más pronunciado, la serie puede presumir de haberse convertido en todo un icono. Un icono del que ahora rescatamos sus cinco capítulos mejor valorados por los usuarios de IMDB, la web de cine y series más importante del mundo.

El ranking de este portal pone de manifiesto que las mejores temporadas Los Simpson fueron de la primera a la octava, cuyos episodios tienen puntuaciones por encima del 8. En la temporada 8 comenzó el declive de la serie, con capítulos cada vez peor valorados que suelen rondar un 6,5 de nota media. Además, 36 episodios están por debajo del 6, e incluso dos de ellos no llegan al aprobado: Bart vs. Itchy & Scratchy (2019), con un 4,5; y Lisa está Gaga (2012), que no ha logrado superar el 3,9.

Te puede interesar: "Simplemente no desaparecerán": Los Simpson y su legado en Internet

Capítulos de 'Los Simpson' mejor valorados

1. 'El enemigo de Homer' (Temporada 8, capítulo 23)

El capítulo mejor valorado por los usuarios de IMDB se titula El enemigo de Homero. Con una nota media de 9,3, este capítulo estrenado en mayo de 1997 está basado en una idea original de Bill Oakley. Idea que introdujo al personaje de Frank Grimes, un industrial que empieza a trabajar con Homer en la central nuclear de Springfield. La vaguería del protagonista de la serie le acaba desquiciando hasta tal punto que Grimes no soporta trabajar con alguien tan incompetente como Homer. Este es el capítulo preferido de Matt Groenning.

2. 'Sólo se muda dos veces' (Temporada 8, capítulo 2)

Al igual que el primero del ranking, este capítulo pertenece a la octava temporada. Sólo se muda dos veces –cuya nota promedia un 9,2– fue ideado por Greg Daniels y se estrenó en noviembre de 1996. La historia traslada su acción hasta la ciudad de Cypress Creek, donde Homer ha empezado a trabajar en la empresa Globex. Aunque su nuevo jefe sea un terrorista, el protagonista está contento en su nuevo destino. Pero no así su familia, que no termina de adaptarse a su nueva vida.

3. '¿Quién disparó al Señor Burns?' (Temporada 6, capítulo 23)

La primera parte del capítulo ¿Quién disparó al Señor Burns? ocupa la tercera posición de la lista. La trama de este episodio –estrenado en mayo de 1995– fue idea de Matt Groenning y gira en torno a un truculento suceso ocurrido en la plaza mayor de Springfield. El hombre más poderoso de la ciudad, el Señor Burns, pretende arrebatar el sol a sus convecinos, que se rebelan en su contra. Pero la situación se complica cuando el empresario de la central nuclear recibe un disparo.

4. 'La casa-árbol del terror V' (Temporada 6, capítulo 6)

Los capítulos especiales emitidos en Halloween siempre han llevado por título La casa-árbol del terror. El quinto de estos episodios, emitido en octubre de 1994, es perfectamente recordado por sus tres historias: Homer reviviendo la experiencia de Jack Nicholson en El resplandor; Bart y Lisa tratando de escapar de sus profesores caníbales; y Homero viajando en el tiempo –y cambiando el presente– gracias a una tostadora averiada.

5. 'El cabo del miedo' (Temporada 5, capítulo 2)

Y por último, cierra este ranking de los cinco capítulos mejor valorados el episodio segundo de la quinta temporada. El cabo del miedo, estrenado en octubre de 1993, es una parodia de la película homónima, cuya historia fue adaptada con una trama en la que el actor secundario Bob, después de ser liberado de prisión, se dirige a casa de los Simpson para asesinar a su archienemigo: el pequeño Bart.