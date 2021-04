Selena Gómez, JLo y J Balvin en show para promover vacunas de COVID-19 / NTN24

En un esfuerzo por inspirar confianza hacia las vacunas contra el Covid-19, alentar a las personas a vacunarse y reclamar que su distribución en el mundo sea igualitaria, Selena Gómez , Jennifer López y J Balvin se unirán en VAX LIVE.



Selena será la anfitriona de este show que contará además con estrellas como Eddie Vedder, Foo Fighters y H.E.R., el concierto 'VAX LIVE: The Concert to Reunite the World ' ('El Concierto para Reunificar al Mundo') será grabado en el SoFi Stadium y su transmisión será el 8 de mayo a través de ABC, CBS, Fox, YouTube y en las estaciones de radio iHeartMedia.



“Me siento honrada de ser la anfitriona de Vax Live: The Concert to Reunite the World. Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna Covid-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música en una forma que no se sintió posible en el último año. No puedo esperar a ser parte de esto”, expresó Selena Gómez en un comunicado.

Así lo dijo Selena Gómez

Cabe destacar, que mediante la plataforma de YouTube el concierto tendrá una transmisión extendida de 90 minutos a través del canal del patrocinador oficial, Global Citizen.

Te puede interesar: La "llamativa" herencia que dejó el príncipe Felipe, ¿a quién queda todo?



“Hay una luz al final de este túnel, pero hacer llegar las vacunas a todos, en todas partes, independientemente de quiénes sean o de dónde sean, es clave para garantizar el fin de esta pandemia en todo el mundo. Todos debemos unirnos para volver a encaminarnos hacia la erradicación de la pobreza extrema”, consideró Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

Además de Global Citizen , este evento es apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldado también por autoridades como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Entre los reclamos de VAX LIVE a los gobiernos, corporaciones y filántropos es que aporten 22 mil 100 millones de dólares adicionales al Acelerador ACT, un programa de la OMS para garantizar que las vacunas se distribuyan de forma igualitaria. Además, con las donaciones se prevé garantizar la vacunación de 27 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo.