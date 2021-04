Ferka y Christian Estrada revelan el sexo de su bebé / Univision

Antes que nadie te informamos que María Fernanda Quiroz, y Christian Estrada están embarazados, noticia que más adelante fue confirmada por la pareja, quienes están muy entusiasmados de convertirse en padres por primera vez.



A sus cuatro meses de gestación la actriz y Estrada decidieron hacer un evento con sus familiares y amigos más cercanos para revelar si tendrán niña o niño.



Por lo que a través de redes sociales compartieron un video donde se puede observar a los ‘tortolitos’ ponchando un globo que tenía en su interior varios papelitos de color azul, lo que significa que van a tener dentro de unos meses a un hermoso varoncito.

Qurioz y el ex de Frida Sofía al enterarse que tendrán un niño, no dejaron de saltar y abrazarse, pues al parecer era lo que esperaban.



Ante esto los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, en los que destacan felicitaciones y buenas vibras.

“Lo sabía”, “Felicidades”, “Qué belleza de momento. Felicidades una vez más”, “Qué emoción. Felicidades”, “Los amamos”.

Se hacen un tatuaje

Christian Estrada y Fernanda Quiroz decidieron inmortalizar su amor en un tatuaje; no, no se plasmaron su iniciales.

Los novios compartieron en Instagram el momento en que un experto en tatuajes les entintaba el brazo. El resultado fue una corona junto a una carta de póker que representa al rey y la reina, según se observa en la foto que ambos publicaron en sus historias.