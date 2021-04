Caitlyn Jenner quiere ser gobernadora de California / Variety

Caitlyn Jenner se unió a la lista de celebridades que están considerando postularse para un cargo político en los Estados Unidos.

Un informe del sitio Axios afirma que Jenner se apuntó para gobernador de California, ya que el gobernador Gavin Newsom enfrenta un intento de destitución.

También mencionan que ha recibido ayuda de Caroline Wren, la recaudadora de fondos de la campaña del expresidente Trump, para explorar activamente la carrera por la posición política más importante del estado.

La campaña de destitución contra Newsom, un demócrata, está encabezada por republicanos que se opusieron al cierre de negocios del gobernador en la era de la pandemia, así como a sus políticas de inmigración e impuestos.

Te puede interesar: Integrante de Black Eyed Peas crea mascarilla de alta tecnología

Si los funcionarios electorales pueden validar al menos 1,5 millones de firmas para fines de este mes, el estado llevará a cabo una elección revocatoria este año. Los votantes elegirán primero si quieren retirar a Newsom y luego a quién les gustaría que lo reemplazará.

Curiosamente, la supuesta campaña de Caitlyn es paralela a la victoria del exgobernador republicano Arnold Schwarzenegger cuando acabó con el gobernador demócrata Gary Davis igualmente en elecciones revocatorias.

Y ahora la ex atleta olímpica estadounidense y estrella de Keeping Up With The Kardashians, una republicana de alto perfil y antigua partidaria de Trump, llamaría más la atención sobre la carrera para liderar el estado más poblado de la nación.