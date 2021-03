Prepara pañuelos para leer la carta que Miley le escribió a Hannah Montana / YouTube

Uno de los proyectos más exitosos de Disney como canal de televisión fue la serie musical Hannah Montana , protagonizada por Miley Cyrus entre 2006 y 2011.

Quince años después de la primera emisión en Estados Unidos, la cantante y actriz escribe una carta a mano para hablar sobre su experiencia en el programa.

Publicada en todas sus redes sociales, la carta es un resumen de las cosas buenas y malas que vivió siendo el personaje principal de uno de los proyectos más vistos del canal de Mickey Mouse.

Aunque en varias oportunidades ha comentado sobre lo difícil que fue crecer como una actriz y cantante famosa, Miley se enfocó en destacar que el proyecto le cambió la vida y la llevó a cumplir sus sueños y los de su familia.

Esto dice la carta

Querida Hannah:

Ha pasado mucho tiempo,15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego me puse una bata de tela de rosa de HM sobre mi corazón. No sabía entonces...que es donde vivirías para siempre.

No solo en mí, sino en millones de personas en todo el mundo. Aunque eres considerado un "alter ego" en realidad, hubo un momento de mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis manos desnudas. Tuvimos un intercambio anual en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que te ofrecí. Pero MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna y nunca me trajo de vuelta al suelo. No pude haberlo imaginado cuando me grababa cantando “I Love Rock N Roll" contra una pared blanca en la cocina de las amigas de mamá en Nashvile.

El nombre escrito en letras en el frente de un primer borrador del guión haría realidad mis sueños más locos. Tú y yo hemos pasado por todo esto juntas mi amiga. Hemos apuntalado muchas primeras veces. Muchas duraciones. Opps. Bajones, lágrimas y risas. Perdí a Pappy, el papá de mi padre mientras estaba en el set filmando un episodio de la primera temporada.

Quería aguantar lo suficiente para lograr estar en la premier un marzo 24, pero se fue el 21 de febrero. Sí llegó a ver el comercial que se transmitió durante High School Musical en el que afirmó que era uno de los momentos más orgullosos de su vida, además era una demócrata rudo.