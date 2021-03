!Ya es papá! Eugenio Derbez presenta a su hijo adoptado de TikTok / La Voz de Durango

Hace unas semanas Eugenio Derbez comenzó una campaña en redes sociales para adoptar a cinco nuevos hijos y sería la plataforma TikTok la que le ayudaría en su búsqueda.



El anuncio se realizaría el pasado lunes 15 de marzo, pero por motivos ajenos a él se aplazó la presentación del primer ganador que además tendría la oportunidad de aparecer en el TikTok oficial de los Premios Oscar.



Así, después de tanta espera y rumores de quiénes podrían ser los ganadores, entre los que se mencionó a los influencers Mario Aguilar y Papi Kunno, por fin se reveló que el ganador es Mariano Razo.

Eugenio Derbez señaló que si bien las reglas de su campaña establecían a 5 ganadores, en esta ocasión sólo se mencionó a uno y los siguientes cuatro se presentarán el 16 abril.



La campaña #HijosAdopTikToks recibió cientos de videos en los que los participantes explicaban sus razones para formar parte de la familia de Eugenio Derbez.

Mariano Razo, el primer ganador de dicho concurso, fue particpante de la cuarta temporada de Exatlón México y fue protagonista de una de las eliminaciones más polémicas del reality.



El deportista forma parte de una campaña de La Academia llamada 'Filmmakers of TikTok', en la que "se buscaba a alguien que supiera de efectos especiales, de cine, que hiciera cosas diferentes, especiales, y creo que este chavo que escogimos tiene muchos elementos que pueden funcionar para este challenge”, aseguró el comediante.

En sus redes sociales, Mariano se dijo agradecido por la oportunidad recibida: “No había subido nada de esto de Eugenio, no sabía si era cierto o no, de repente me empezaron a llegar mensajes felicitándome y yo ni siquiera sabía, es una completa locura”, dijo a través de su IG.