¿No aprendió? Demi Lovato asegura que las drogas la salvaron

Demi Lovato se ha posicionado como una artista que se logró anteponer a las duras circunstancias que enfrentó en la vida; por ejemplo, el desorden bipolar que padece, el trastorno alimenticio que la enfermó durante tanto tiempo y la adicción a las drogas que desarrollo, mismas que considera que “le salvaron la vida”.

La intérprete de “Heart attack” compartió que además de un infarto, padeció al menos tres derrames cerebrales que casi le cuestan la vida por el consumo de fentanilo. Al grado de que incluso le dijeron que solo tenía entre 5 y 10 minutos de vida, hecho que dejó claramente afectada a la cantante.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer”, dijo Demi Lovato en conferencia de prensa.

Demi Lovato habla sobre su lucha y amor por las drogas

Pese a ese momento delicado, la joven de 28 años recientemente reveló que irónicamente la adicción a las drogas la ayudó a ver la vida de manera diferente cuando atravesó algunos pensamientos suicidas; al parecer el consumo de estos estupefacientes la ayudaron a lidiar con el dolor.

"Al igual que casi me matan, también fueron mi tabla de salvación en ocasiones, porque hubo momentos en los que tuve que lidiar con tendencias suicidas”, confesó la cantante que durante mucho tiempo se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones por su lucha.

Demi Lovato también reveló que de no haber sido por el consumo de drogas, quizá habría terminado mucho peor e incluso tal vez habría seguido el deseo de cometer suicidio dadas las condiciones mentales que se presentaron en su vida cuando apareció la bipolaridad o el ataque mediático.

“De haber seguido por ese camino, en vez de recurrir a otro mecanismo de autodestrucción, no estaría aquí contando mi historia. Recurrí a ellas para afrontar el dolor que estaba sintiendo porque no quería morir y no sabía qué otra cosa podía hacer”, compartió en el podcast “Yeah No, I’m not Okay”.

La cantante reveló que se encuentra en un mejor momento de su vida y ahora tiene la capacidad de lidiar con sus emociones de una mejor manera sin tener que ser una persona destructiva.