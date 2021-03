Esto hizo Marisol González con el anillo de compromiso de "El Canelo"

Esto hizo Marisol González con el anillo de compromiso del "El Canelo" / El Heraldo de México

Después de ganar Nuestra Belleza México en el 2002, Marisol González comenzó una carrera en televisión, destacando como una de las conductoras de Televisa Deportes donde tuvo la oportunidad de cubrir varios eventos deportivos, entre ellos el box, donde conoció a Saul “El Canelo” Álvarez, con quien tuvo una relación, e incluso se comprometió en matrimonio.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la conductora recordó la mediática relación que sostuvo con el boxeador, quien en ese entonces tenía 19 años y comenzaba a despuntar su carrera.

“Lo conocí en Puebla, en el 2009. Viajaba de lunes a jueves para cubrir a la selección y luego me iba a Sábados de box, me tocaban las peleas. Me dijeron que me iba a tocar cubrir al Canelo que es un chavo, que es la promesa fuerte. Iba empezando y él tenía 19 años, yo le llevaba siete años, imagínate”, contó Marisol González.

A pesar de la diferencia de edades la conductora se dejó conquistar por el deportista a quien recuerda como un joven muy maduro: “Cuando tú platicabas con él jamás pensabas que tuviera menos edad, siempre fue alguien muy maduro. Yo siempre me voy a expresar de él todo positivo porque la parte que a mí me tocó de él fue muy noble, admirable, una gran persona, pero la edad sí llega a influir”.

Marisol recordó cómo fue que pasaron a tener una relación laboral a algo sentimental. “Yo ya tenía su teléfono, lo cubría dependiendo del evento, el entrenamiento, el pesaje. De repente empezamos a hablar más y en una ocasión él iba a venir para acá y poco a poco se fue dando ahí la relación”, recordó la conductora del programa Hoy.

El noviazgo rápidamente se volvió noticia, pero tras un año juntos, comenzaron los altibajos: “Duramos un año bien y ya después entre cortar y regresar, pero siento que a lo mejor en ese momento las edades influían de repente. Yo era medio intenso con él”, comentó entre risas. “¿Eras celosa?”, le preguntó Mara: “Los dos éramos muy celosos”, respondió.