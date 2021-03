Foto de Britney Spears con sus hijos levanta sospechas de photoshop / USA Today

Quien se ha mantenido en el ojo público después del lanzamiento del documental biográfico que revela secretos bastante delicados de su carrera y vida personal es la cantante Britney Spears; ahora de nueva cuenta surgen rumores al respecto de su familia por una postal en redes sociales.

Desde hace varios meses -e incluso años- los fans sostienen la teoría de que las imágenes que se ven en el Instagram de “La princesa del pop” no son más que una manipulación por parte de su equipo de trabajo, e incluso señalan que podría ser una “doble” quien se toma estos videos e imágenes.

Recientemente surgió una imagen en donde se puede ver a Britney Spears acompañada de sus dos hijos, Sean Federline y Jayden Federline; muchas personas se emocionaron de poder verlos juntos. Sin embargo, los más conspiranoicos apuntaron a que era un montaje.

Para los seguidores de la intérprete de “Ops, I did it again” no es raro verla actuando de manera errática, extraña o incluso haciendo bailes que dejan desconcertado a más de uno; razón por la que algunos creen que incluso hay “mensajes ocultos” detrás de todas esas publicaciones.

Así, surgió la teoría de que en la imagen donde aparece al lado de sus hijos no es más que un montaje logrado por medio de una edición en Photoshop donde aparentemente demostraría que no tiene permitido permanecer demasiado tiempo al lado de los jóvenes que tuvo con su exesposo, Kevin Federline.

Esta es la fotografía

Muchos se emocionaron por la imagen de “La princesa del pop” donde aparece de fondo un atardecer que luce un tanto editado e incluso dejaría entrever que se trata de un extraño montaje en el que parece ser que la cantante no tiene permitido interactuar con los jóvenes.

La postal recibió casi dos millones de likes y es que como pie de foto la cantante hace mención de lo grandes que ya están Sean Federline y Jayden Federline; los llama “caballeros” y especifica que la razón por la que no había compartido imágenes de ellos era para respetar su identidad.

Pese a estas palabras, algunos de sus seguidores comentaron que parecía una imagen mal editada o yuxtapuesta: las teorías surgieron por un “mal recorte” en el brazo de la camisa de uno de sus hijos, pero en realidad se trata del movimiento natural de la tela.

Una de sus seguidoras incluso explicó que esta foto fue compartida en las redes sociales personales de uno de sus hijos hace un tiempo, por lo que al parecer la cantante ya tiene mayor posibilidad de ver a sus pequeños.