No vas a creer el efecto que le causó la cuarentena a Daddy Yankee / Marca

El encierro y la cuarentena obligatoria que rigió el año pasado en la mayoría de los países del mundo por la pandemia, afectó la vida de las personas y sus hábitos, y los artistas no quedaron exentos. El cantante Daddy Yankee contó que debido a los cambios en el 2020, aumentó 23 kilos.

No poder salir ni poder presentarse en público habría generado ansiedad en el artista, por lo que aumentó cincuenta libras, según él mismo contó en los últimos días al presentar su nuevo tema “Problema”.

“Antes de lanzar la canción, estuve enfocado en lo que es mi salud, en bajar de peso, estar concentrado en mi salud sinceramente, 100 por ciento. Había aumentado casi 50 libras de más en el tiempo de la pandemia por la ansiedad de estar encerrado”, dijo en su cuenta de Instagram y le preguntó a sus seguidores si habían tenido el mismo “problema” que él.

Tras ponerse en alerta por su aumento de peso, el músico decidido a volver al ruedo se enfocó en su salud y combinó un plan de dieta con ejercicios que incluyeron carreras matutinas, salto de soga y pesas. Gracias a eso bajó considerablemente de peso y cambió su físico.

“Llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa forzada, pues me dio un poco de ansiedad. Yo no entendía y comiendo, comiendo, comiendo y de momento 50 libras de más”, dijo en el video que publicó en su cuenta de Instagram desde Puerto Rico.

Es que en junio del año pasado, tras solo un par de meses de confinamiento, decidió volver a trabajar en su físico con el objetivo de verse como en el 2011: “Me dije: ‘hay que hacer un alto y ponerme pa’ la salud’”.

“Ella siempre es el tema. Tú eres un problema problema. Como me daña el sistema. Esa gata es problema problema”, reza el estribillo de la nueva canción que el músico compuso durante la cuarentena y que en nada más que cuatro días ya consiguió más de once millones de reproducciones en Youtube. El video fue filmado en Miami y dirigido por Marlon Peña quien ya había llevado adelante los clips de “De Vuelta Pa’ La Vuelta”, “Que Tire Pa’ Lante”, “Con Calma”.

En diciembre el artista había presentado el tema “Corona” que lo había hecho en marzo en el que hacía referencia al aislamiento. La canción la había hecho en marzo, pero había decidido no mostrarla y explicó: “Grabé el video, sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras”.

“Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado. No era mi mejor momento ni el de muchos, por eso hoy les presento ‘Corona’ para que juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. Yo, dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides. ¡Disfruten con la esperanza de que este capítulo de nuestras vidas se cierre muy pronto”, escribió.

“Tamo preso’ en la libre sin cumplir una condena. Una máscara vale más que una cadena. Alguien dijo ‘Lla vida es buena aunque la nevera no esté llena’. El Señor nos acompaña en la última cena, amén. Nuestro afán no se limita. Seguimos pensando en likes cuando alguien un corazón necesita. Yeah, la muerte llega sin cita. Subimo’ videos cuando alguien ya no pueden recibir visitas. Una hija duerme con su madre muerta en su casa. No hay hueco pa’ tanto muerto, un saludo es una amenaza. Tiempo’ donde la mentira e’ verdad y la verdad se hace mentira. Lo que e’ real es que la Tierra respira”, decía el tema.