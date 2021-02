Rubí, la quinceañera más famosa de México ¿incursiona en la política?

Foto: Ibarra se convirtió en una quinceañera famosa en 2016/People

Tras hacerse viral en las redes sociales la especulación de que Rubí Ibarra –la quinceañera más famosa de México– se presentaría a un cargo político en el municipio de Charcas, la joven quiso poner las cosas en claro.

Ibarra compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram para aclarar que las informaciones de que estaba postulando a la presidencia municipal de Charcas por el partido Movimiento Ciudadano era fabricada.

Explicó que el rumor comenzó debido a que una mujer llamada Rubí Flores si se está optando por el cargo político y que al parecer en las páginas de farándula le cambiaron el apellido.

"En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar para presidenta (municipal) aquí en Charcas. Lo cual aquí les digo que es totalmente falso. No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación", aclaró la mexicana.

En el clip, la joven de 19 años dijo que a raíz de las falsas informaciones ha recibido duros ataques y agresiones verbales a través de las redes

"Tenía decido ignorarlo porque esto para mí realmente no es relevante y no tiene importancia. Sin embargo, veo que esto se está haciendo grande y que otra vez muchas personas están comenzando a compartir información que no es verídica. Muchas personas me están empezando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas", dijo.

Su futuro

Ibarra se convirtió en una quinceañera famosa en 2016 porque el tremendo fiestón que le organizó su familia se hizo viral y miles de personas se presentaron sin ser invitados.

Casi 5 años después del evento que la llevó a la fama y tras haber debutar como cantante en el 2017, ahora aseguró tener otro tipo de planes para su futuro.

"La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio comunicación, inclinado a la televisión. Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos", agregó.