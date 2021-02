Iker Casillas se compra réplica de automóvil que aparecía en mítica serie de los 80

Foto: El coche utilizado en la serie, que se llamaba Kitt, era un Pontiac Firebird Trans-Am V8/Referencia

El exportero español Iker Casillas se ha comprado una réplica del automóvil que aparecía en 'El coche fantástico', una mítica seria de la década de 1980, según se aprecia en una fotografía publicada este miércoles en su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve sonriente al exguardameta del Real Madrid y de la selección de fútbol de España, mientras posa sentado en el asiento del conductor del vehículo negro. El exdeportista ocultó el número de matrícula con una mancha negra.

"Aquellas series con las que crecimos. Llegaron los 80 y tanto 'El Equipo A' y 'El coche fantástico' eran series seguidas por miles y miles de españoles", reza el texto. "Quién no ha dicho la famosa frase, cogiendo muñeca en vilo y hablando al reloj: «¡Kitt, te necesito!»", añade.

Subasta del original

Casillas aseguró que el protagonista de la serie, Michael Knight —encarnado por el actor estadounidense David Hasselhoff— "era un adelantado a su tiempo", y alega que ya tenía un reloj parecido a los que hay en la actualidad, capaces de contar cuántos pasos hacemos al día.

El coche utilizado en la serie, que se llamaba Kitt, era un Pontiac Firebird Trans-Am V8. Curiosamente, el mes pasado Hasselhoff puso a subasta el vehículo original, del cual es propietario, por un precio inicial de 200.000 dólares.

No obstante, al parecer no se trata del mismo coche. Uno de los internautas hizo un comentario en la publicación de Casillas, para mencionar un detalle que permite saber que el exfutbolista ha adquirido una réplica del automóvil. "El volante de Kitt no era redondo, fallo", explicó.