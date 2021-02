La marca Fenty de Rihanna será puesta en pausa ¿Porqué? / Cosmopolitan

A dos años del lanzamiento de Fenty, la firma de ropa que Rihanna creó con el gigante de la moda francesa LVMH, el conglomerado francés ha anunciado que ha decidido suspender la producción de ropa de la marca.

Con el mundo en una situación complicada, el grupo ha explicado que ha decidido pausar la producción en espera de mejores condiciones del mercado.

Hasta el momento, la intérprete de Barbados no se ha manifestado al respecto y en su cuenta de Instagram continúa dedicada a la promoción de la división de belleza de la firma con el mismo nombre.

“Rihanna y LVMH han han tomado la decisión de forma conjunta de poner en pausa la actividad de ready-to-wear basada en Europa a la espera de mejores condiciones”, se lee en el comunicado que el grupo francés emitió esta mañana. Por la redacción del mensaje, parece que se retomará operaciones una vez que el mercado se estabilice, aunque no se sabe qué pasará con la firma de la cantante.

Fue en mayo del 2019 cuando se lanzó la marca en lo que se consideró todo un hito, pues no es común que LVMH considere una creación de una firma desde sus inicios, debido al éxito que tiene con las grandes firmas con una larga tradición.

Ésta ha sido únicamente la segunda vez en la que el grupo se arriesga con la creación de una marca de esta manera. El año pasado, el jefe de finanzas de LVMH, Jean Jacques-Guiony decía de la firma:

“Todavía estamos en la fase de lanzamiento y tenemos que descubrir exactamente cuál es la oferta correcta. No es algo que sea fácil. Todavía es un trabajo en progreso”.

A pesar de esta pausa en la producción de su firma de ropa, Savage X Fenty -la línea de lencería de la cantante-, así como Fenty Beauty y Fenty Skin, de maquillaje y cuidado de la piel respectivamente, seguirán en actividad como lo han hecho hasta ahora. “LVMH y Rihanna reafirman su ambición de concentrarse en el crecimiento y el desarrollo a largo plazo del ecosistema de Fenty, concentrándose en los cosméticos, el cuidado de la piel y la lencería”, se leía en el comunicado del anuncio.

Te puede interesar: “¿Eres old, ¿pero así de old?”: La nueva tendencia en Twitter que está arrasando

A pesar de que estas tres divisiones son ampliamente exitosas, se reporta que al ser tan nuevas, todavía no generan utilidades. El New York Times reportaba el año pasado que la marca de ropa interior ha generado 150 millones de dólares, pero todavía no consigue ganancias. Hasta el momento, la división más exitosa es la de belleza, que comenzó operaciones en el 2018.

En un reflejo de esta misma situación, en redes sociales Fenty Wardrobe tiene únicamente 1 millón de seguidores, que aunque no son nada despreciables, son pocos comparados a los 3.5 que siguen la marca de lencería y los 10.5 que siguen la cuenta de belleza. A pesar de esto, los precios de las prendas Fenty se encuentran dentro del espectro de las marcas de lujo con una blusa costando 300 dólares.

¿Por qué Fenty?

Aunque en los últimos años se ha logrado ligar el nombre de la marca con Rihanna, muchas veces surge la duda del por qué del nombre. Fenty es el apellido de la cantante quien lleva como nombre Robyn Rihanna Fenty.

Fiel a sus raíces, la intérprete ha querido que ese sea el nombre con el que conquista el mundo de los negocios, mientras sus fanáticos siguen esperando ansiosos por que publique nueva música, algo que ella se toma con mucho sentido del humor en las redes sociales.