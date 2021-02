Por primera vez Kylie Jenner maquilla a su padre, después de su transición / Cosmopolitan

Disfrutando de una grata conversación y un excelente tiempo de calidad juntos, Kylie Jenner y Caitlyn Jenner, su padre anteriormente Bruce Jenner, sorprendieron a todos al revelar un video en el canal oficial de YouTube de la empresaria en donde se nota la buena relación que mantienen.

A pesar de que mucho se habló sobre un posible distanciamiento entre la socialité y su padre, todo esto ha quedado desmentido tras reaparecer juntas en su nuevo video, en el cual, Kylie maquilla por primera vez a Caitlyn en su propia oficina de trabajo y el resultado es inesperado.

Fue la misma Kylie quien compartió el video el pasado fin de semana y en este, Caitlyn cuenta que no pudo encontrar a un maquillador profesional para un evento que tenía, así que tuvo que recurrir a su hija, recordando lo buena que es con el maquillaje, pues quien mejor que su propia sangre que es dueña de un imperio de belleza.

"Llamé a todos... no había nadie disponible. Pensé, 'Espera un segundo, conozco a otra persona que me podría maquillar ... Mi pequeña Kylie. Ella me maquillará. Nunca antes lo había hecho'", contó Caitlyn en el video.

De inmediato, Kylie aceptó la propuesta de su padre y como era de esperarse, para llevar a cabo el trabajo, utilizó sólo productos de su reconocida y millonaria marca de productos de belleza, Kylie Cosmetics, logrando un resultado espectacular que dejó a todos impactados, pues sus habilidades para el maquillaje son impresionantes.

Kylie Jenner decidió utilizar un blush en color duraznos, sombras en tonos nude y un labial de mismo color, logrando que su padre luzca muy hermosa para el especial evento que tenía, en el que seguramente presumió que había sido su propia hija quien le realizó el trabajo.

Mientras la madre de Stormi Webster maquillaba a Caitlyn, expareja de Kris Jenner, con quien procreó a la empresaria y la súper modelo Kendall Jenner, le contó cuáles eran sus videos favoritos del canal.

Asimismo, hablaron sobre el tema que conmocionó al mundo entero; su transición de hombre a mujer en 2015, y contó que hasta el día de hoy, casi seis años más tarde, sus dos hijas; Kendall y Kylie, la siguen llamando papá a pesar de su cambio total.