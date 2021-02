¿Por qué están de moda los podcasts? / Diario Libre

Un podcasting o podcast es un programa de radio digital en un formato más relajado, es literalmente como una conversación, aunque tú no interactúes con el anfitrión, sientes que está platicando contigo.

Consiste en una publicación periódica, en formato de audio o vídeo, que se puede descargar de internet o escuchar online y puede montarse en una página web, en un blog o en todo tipo de plataformas para que esté a disposición de los usuarios.

Estas son tres razones para escuchar un podcast

1. Aprendes algo nuevo en cada episodio

La mayor parte de los podcasts son para compartir información, este género ha cobrado fuerza en sectores especializados o nichos, por lo cual va dirigido a un público más segmentado.

Con los podcasts, no necesitas sentarte frente a un libro o laptop y su formato de conversación ligera vuelve el aprendizaje divertido y fácil de adquirir.

2. Tú decides el tiempo y el lugar

La facilidad de pausar o reproducir te da total control sobre el tiempo que deseas escucharlo. Existen canales con episodios de distintas duraciones, desde 10 a 15 minutos, hasta 2 o 3 horas.

Según la plataforma comscore.com el 52% de la audiencia escucha un podcast mientras conduce; el 46% cuando viaja; el 40% cuando camina, corre o va en bicicleta y el 32% cuando está haciendo ejercicio.

3. La accesibilidad es múltiple

La mayoría de los podcasts son gratuitos y están en plataformas conocidas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o Ivoox. Éstas te permiten explorar y navegar en su catálogo.

El poder de los podcasts para las marcas

El mundo sigue cambiando y las formas de comunicar, dar a conocer mensajes y conectar con la audiencia también.

Tanto para las empresas como para las marcas personales el podcast es ideal para tener una conexión más íntima con el público, obtener un crecimiento general de audiencia, captar potenciales clientes, cautivarlos y llevar una estrategia de ventas.

Tendencias en 2021

Twipe, una plataforma que analiza contenidos digitales, ha estudiado las tendencias en audio para 2021 y estas son las principales:

1. Los podcasts de pago serán más comunes

Todo indica que Netflix ha educado a los usuarios a pagar por contenido digital y el análisis de Twipe señala que la monetización de los podcasts apunta a las suscripciones.

“Hemos visto -indica el análisis- más y más podcasts adoptar modelos de pago, ya sea de acceso anticipado para suscriptores (como lo hizo The New York Times para Caliphate) o podcasts solo para miembros (como experimentó The Guardian). Sin embargo, 2021 es el año en que los podcasts premium finalmente podrían generalizarse”.

2. Surgirán nuevas plataformas de audio independientes

A finales del 2020 en Europa comenzaron a crear lo que posiblemente sea el futuro del podcasting. En los Países Bajos NRC y De Correspondent pusieron en marcha plataformas de audio independientes. Éstas tienen la finalidad de que el medio sea dueño del destino de sus productos de audio y no depender de otras plataformas.