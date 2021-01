Maite Perroni desmiente a Dulce María ante ausencia del concierto de RBD / Quien

Aunque el concierto tributo a “RBD” fue todo un éxito, la verdad es que muchos lamentaron la ausencia de personajes tan importantes como “Roberta Pardo” y “Miguel Arango”, interpretados por Dulce María y Alfonso Herrera, respectivamente. Ahora Maite Perroni reveló una importante verdad sobre el reencuentro.

De acuerdo con los integrantes del grupo, en repetidas ocasiones algunas empresas de entretenimiento les habían propuesto reunirse; no fue hasta que Christopher Uckermann puso el tema sobre la mesa que la mayoría de ellos se mostraron convencidos.

Sin embargo, en su momento, Dulce María reveló a los medios que no pudo ser parte del show porque estaba embarazada. Insinuó que sus compañeros no la quisieron esperar a pasar el tiempo adecuado que se le indica a las mujeres que dan a luz para volver a sus actividades.

“Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, expresó la cantante durante una transmisión en vivo en su Instagram.

Revelan verdad sobre la ausencia de Dulce María

Pero Maite Perroni salió a dar la cara al respecto de esta declaración, en entrevista para la revista Rolling Stone dio a conocer que su compañera no quiso presentarse al lado de la banda no por su embarazo, simplemente porque no le convenció este tributo.

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, expresó la actriz de “Oscuro Deseo” al hablar sobre esta importante ausencia.

Perroni comentó que los que formaron parte del show “hubieran sido los mismos hoy o mañana”; sin embargo, coincidió en el hecho de que hubo un respeto y amor en cuanto a las decisiones que sus compañeros tomaron. Sin embargo, cabe destacar que Anahí se contagió de Covid-19 durante el show y esto afectó a los integrantes de su familia.

“Nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos”, compartió de manera honesta Maite Perroni sobre la fecha que eligieron como parte del tributo.