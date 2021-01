El cabello largo es lo mejor del mundo: aquí te decimos la razón / VIX

A veces las ganas de un cambio de look nos hacen tomar decisiones impulsivas como cortarse el pelo sin analizarlo seriamente. Como dice la frase de Coco Chanel: ‘La mujer que se corta el cabello está por cambiar su vida’, ¡y qué razón tiene! Pues el largo de tu melena revela mucho sobre ti...

Si aún no estás convencido de dar ese gran paso y sientes la necesidad de convencerte de no hacerlo, aquí te damos las ventajas de dejarte el cabello largo. ¡Presta atención!

Múltiples estilos

Uno de los beneficios es que el cabello largo te permite jugar con diferentes peinados: desde colas de caballo o trenzas, hasta accesorizarlas con múltiples detalles. ¡El límite es el cielo! Por lo que, si te esfuerzas, puedes lucir completamente diferente todos los días.

Personalización inmediata

¿Sigues preguntándote por qué debo dejar mi cabello largo? Entonces debes saber que, gracias a los tintes, ¡puedes darle un toque único a tu pelo!

Esto no quiere decir que si tienes pelo corto no puedas hacerlo, sino que, al tener un cabello más largo puedes hacer que el efecto cobre vida y luzca más (además de durar más tiempo). Por otro lado, si se te maltrata, siempre está la opción de cortarlo así que no temas arriesgarte.

Seducción instantánea

¿Quién se puede resistir al movimiento de un cabello largo? ¡NADIE! Los hombres suelen encontrar más atractivas a las mujeres con cabello largo y con textura. Es un efecto de modelo que te hace sentir sexy en segundos.

Pero, ¡no te equivoques! Lo que ellos y tú deben entender es que el cabello es el accesorio ideal para cualquier mujer, sin importar su tamaño.

Tendencia segura

Los cortes van y vienen, pero el cabello largo siempre estará de moda. Claro, temporada tras temporada cambiará de estilo, pero el largo permanecerá.

Ideal para todas

Pase lo que pase, el cabello largo le favorece a todas. Aunque este tipo de melena necesita cuidados y despuntes regulares para alcanzar su máxima belleza.

Recuerda que el cabello largo puede hacerte sentir [email protected] y logra adaptarse a cualquier tipo de evento, estilo de vida y hasta estado de ánimo.