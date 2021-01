Es abuela, bajó Tinder y se enamoró de un joven de 22 años / Okchicas.com

Las aplicaciones para encontrar pareja cada día son más populares, y más en plena pandemia, cuando la convivencia cara a cara no es recomendada.

Y aunque muchos usuarios las utilizan solo para divertirse o tener romances fugaces, hay quienes aseguran haber encontrado al amor de su vida gracias a éstas.



Tal es el caso de Sharon Hawkins, una mujer de 50 años que descargó Tinder para encontrar una pareja tras su divorcio. Al principio no tuvo suerte, quizá porque el rango de edad que eligió para sus prospectos era muy elevada. Sin embargo, todo cambió cuando se puso menos exigente con los años de los galanes.

Sharon Hawkins

Fue así como conoció a Perry Hopstein, un joven de 22 años con quien entabló una relación amorosa en junio de 2020, reportó el diario Daily Mail.

Hawkins, quien es profesora de secundaria, comentó que ya es abuela y que su futuro esposo es incluso un año más joven que la más joven de sus tres hijos, pero eso no es impedimento para su noviazgo.



“Puede que tenga la edad suficiente para ser la madre de Perry, pero no dejaré que eso me impida perseguir la felicidad”, declaró.



Mencionó que sus amigos la llamaron ‘cougar’ al enterarse de su relación, y que algunos desconocidos los han tratado como si fueran madre e hijo; sin embargo, esto solo les causa gracia.

Sharon Hawkins y Perry Hopstein

“Es cierto que sexualmente la diferencia de edad entre la mía y la de Perry era un desastre, pero no se trataba solo de eso. Él también era romántico, sorprendiéndome con masajes con aceite caliente y llenando la casa de pétalos de rosas rojas constantemente. Me hizo sentir tan especial”, detalló.



No obstante, en su tórrido romance no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues vivieron momentos de tensión cuando Perry Hopstein quiso presentarla con su mamá, quien tiene la misma edad que ella. Para no crear un conflicto, el joven mintió y dijo que su amada tenía 40 años… y su madre la recibió con los brazos abiertos.



En suma, dijo Sharon Hawkins, sus hijos y nietos se llevan de maravilla con su ahora prometido.



“No me importa un número tonto. Es la persona que es Perry de la que me enamoré profundamente”, finalizó la profesora de Carolina del Norte.