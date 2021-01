¿De qué tratan los 11 enigmáticos tatuajes de Dakota Johnson? / EL PAÍS

La actriz Dakota Johnson reveló recientemente que tiene 11 tatuajes en su cuerpo.

Hablando en The Late Late Show With James Corden, la estrella de Cincuenta sombras de Grey le hizo saber al presentador que tiene 11 tatuajes, aunque ella afirma en broma que no es una entusiasta de los tatuajes.

“No soy una fanática de los tatuajes”, dijo.

“Quiero decir, tengo como 11 o 12. No lo sé”.

Corden respondió con descaro que cualquier cosa “más de ocho” indica que la persona es realmente un demonio.

“Creo que eso es un demonio, estás en la zona de los demonios. Creo que 11 es un demonio. Creo que más de ocho es un demonio”, dijo Corden.

“No estoy de acuerdo. Es 2021. Eso que dices es conservador”, responde Dakota bromeando.

La actriz pasó a detallar algunos tatuajes en sus brazos y algunos “otros al azar en otros lugares de su cuerpo”, diciendo que algunos de ellos “los detesta”.

Luego, la joven de 31 años compartió cómo su padre recibió la noticia de su primer tatuaje.

“Porque mi papá solía decirme eso cuando era una adolescente. Y yo decía ‘Voy a hacer esto’ y nunca lo hice. Y luego también dijo que si alguna vez me hacía un tatuaje me arrepentiría”, dijo.

“Pero mi mamá me llevó a hacerme mi primer tatuaje. También me llevó a hacerme un piercing en el ombligo cuando tenía 14 años, y ella también se hizo un piercing en el ombligo. No sé por qué te digo esto”, dijo.