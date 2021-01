Yeri Mua, la maquillista que superó el sobrepeso y ahora es influencer

Foto: Referencia

Yeri Cruz Varela, es una influencer veracruzana de 18 años de edad, mejor conocida como Yeri Mua con 1 millón 645 mil 917 seguidores en Facebook y 520 mil en Instagram.

Manifestó que su intención de ser reina del Carnaval de Veracruz fue que la hizo más conocida.

Pero, ¿Quién es Yeri Mua?

Ella desde niña se sintió atraída por la moda y el maquillaje, a los 13 años de edad empezó a maquillarse y a los 16 empezó a transmitir y grabar vídeos para las redes sociales.

"Me encanta hacer videos de maquillaje, me encanta tomarme fotos, me encanta el desmadre, pero el desmadre sano", afirmó en entrevista con xeu.

Actualmente en sus videos muestra tutoriales de maquillaje, pero también parte de su vida, sus trasmisiones en vivo han llegado a tener más de 40 mil conectados, a los cuales les gusta ver cómo se maquilla, pero también cosas cotidianas como ella haciendo ejercicio e incluso lavándose los dientes.

“Yo soy la Bratz Jarocha saben cómo verdad y pues nada yo hago videos en Internet, hago vídeos de maquillaje, hago vídeos de ropa, inclusive he hecho videos lavándome los dientes y ahí está la gente echando desmadre”.

Cambios en su cuerpo

La también conocida como la “Bratz jarocha”, ha mostrado parte de su vida y los problemas que ha tenido con su peso, llegó a estar muy delgada y después a sufrir sobrepeso, por lo que también habla de su experiencia y cómo logró bajar de peso.

La influencer se muestra sencilla en sus redes y en entrevista, señala que le gustan los elotes y también comer camarones en el mercado.

En algunas ocasiones brinda cursos de automaquillaje en otras ciudades.

“He dado cursos de automaquillaje, es lo que suelo dar, no lo hago tan seguido, casi no hago cursos, pero sí me gusta darlos, casi enseño en línea mis maquillajes, entonces ahí pueden aprender si no quieren pagar por un curso pueden ver mis en vivos de maquillaje”.

“Yo soy de que Bratz pobre la verdad, pero no pasa nada al amor todo lo puede, así me dijo una vez un exnovio, pero yo creo que si tienes la actitud, si tienes el carisma y todo eso tu puedes lograr lo que tú quieras”.