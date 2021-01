Armie Hammer y su "canibalismo" continúa: quería comer costillas de la ex / Vanitatis

Una nueva acusación pesa sobre el actor norteamericano Armie Hammer, quien recientemente fue señalado por sus presuntos deseos de cometer canibalismo.

Cabe recordar que el escándalo se destapó hace unos días, cuando varias mujeres que fueron amantes del histrión revelaron las fuertes palabras que él les decía vía redes sociales.

Ahora habló Courtney Vucekovich, una mujer que supuestamente sostuvo una aventura con Armie Hammer entre los meses de junio y agosto de 2019.

Armie Hammer le hizo una confesión extrema a Courtney Vucekovich

La joven aseguró que el protagonista de “Call Me By Your Name” le expresó su deseo de romperle las costillas para después comerlas preparadas “a la barbacoa”.

“Me dijo que quería romperme las costillas, hacerlas a la barbacoa y comérselas (…) era raro, pero nunca vuelves a pensar en ello”, reveló en entrevista con el portal Page Six.

Te puede interesar: ¡Increible! Los Simpson predicen a Kamala Harris como vicepresidente

Aunque en un primero momento Courtney Vucekovich le restó importancia a la perturbadora declaración de Armie Hammer, la situación le aterró tras revelarse los presuntos instintos de canibalismo del hombre de 34 años.

La mujer también dejó en claro que durante su romance con el actor nunca notó nada fuera de lo común, incluso negó que él haya intentado agredirla de forma extrema.

“Me decía “quiero darte un mordisco”. Si me hacía un pequeño corte en la mano, le gustaba chuparlo o lamerlo. Eso es lo más lejos que llegamos”, confesó Courtney Vucekovich.