A lo Van Damme un gorrión se abre paso para ser 'tema' en Twitter

Foto: La imagen es parecida a un famoso comercial de Van Damme/Referencia

La imagen de un gorrión tomada por un fotógrafo de Kioto (Japón) y compartida el pasado domingo en Twitter se ha hecho viral, recibiendo desde entonces más de 1,5 millones de me gusta.

El motivo de tanta popularidad está relacionado con la inusual pose del ave, que se aferra con cada una de sus patas a dos ramas diferentes.

Te puede interesar: Viral en Brasil: Niña nace con canas y se hace famosa

Para muchos usuarios, la imagen es parecida a un famoso comercial en el que el actor Jean Claude Van Damme se apoya con sus pies en los espejos retrovisores de dos camiones Volvo en pleno movimiento.

Sobre Van Damme

Jean-Claude Camille François Van Varenberg (18 de octubre de 1960), más conocido como Jean-Claude Van Damme, es un actor, guionista, productor y director del cine de acción, de nacionalidad belga. Es especialista en artes marciales, entre ellas el karate-do (cinturón negro 2.º dan en Karate-Do shotokan), full contact y kickboxing.

En 1982 emigró a Estados Unidos para buscar una carrera en el cine de Hollywood. El papel que lo lanzó al estrellato fue el de Frank Dux en la cinta Contacto sangriento de 1988. Alcanzó su mayor éxito en taquilla con Timecop (1994). Entre sus cintas más reconocidas se encuentran: Kickboxer (1989), Lionheart (1990), Death Warrant (1990), Doble Impacto (1991), Soldado Universal (1992), Nowhere to Run (1993), Hard Target (1993), Muerte súbita (1995), JCVD (2008) y The Expendables 2 (2012).