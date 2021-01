“Siempre he sido linda", Gaby Spanic responde a las críticas sobre su aspecto / RCTV

Gaby Spanic no se quedó callada ante la ola de críticas que recibió en redes sociales tras su caracterización de Paola Bracho, personaje que interpretó hace más de 20 años en la telenovela "La Usurpadora".

“Hay una controversia con mi rostro y con mis cosas… siempre las gentes que lucimos bien y estamos a la vanguardia siempre hay como una criticadera hacia mi persona y hacia mi físico y hacia mi rostro”, dijo la venezolana en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Acto seguido, Spanic reveló que fue un experto el que la ayudó a caracterizarse.

"Este trabajo fue de un gran profesional, de Miguel San Román, me vine aquí a Guadalajara, el maquillaje ha evolucionado muchísimo y él es espectacular maquillando”.

De la misma manera, la actriz manifestó que ha bajado mucho de peso y eso la ayuda a verse mejor. “Nadie me ha visto en persona, porque ya son 14 kilos y medio que me quité en 5 meses de baile en Europa y la gente cambia y yo he sido linda siempre”.

Al respecto de los mensajes en su contra, Gaby manifestó: “Diciendo que me puse bótox, que me estiré, que me hice lo otro… ¡pura estupidez y media!, de verdad, me da risa, porque hay gente que sí está deforme y no dicen nada, pero bueno… me he enterado de todo lo que han dicho y es impresionante, no pueden ver a alguien espectacular o alguien bonito o un trabajo lindo de alguien que está a la vanguardia del maquillaje y que digan ese tipo de cosas sin saber exactamente lo que pasa… ¡qué lástima!”, remató.