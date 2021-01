¿Manchas en la cara? Con esta mascarilla las podrás eliminar / América TV

La mascarilla de papa y yogurt para eliminar manchas en la cara es uno de los remedios caseros más populares en lo que refiere al cuidado de la piel, pues gracias a sus ingredientes naturales no tiene efectos secundarios, te contaremos sus beneficios y cómo prepararla, ¡amarás los resultados! La papa es uno de los grandes aliados de tu salud y tu belleza y aunque la podemos disfrutar en un sinfín de platillos, emplearla en tu rutina de cuidado personal es sumamente sencillo.

La mascarilla de papa y yogurt no solo te ayudará a eliminar manchas en la cara sino a combatir y atenuar arrugas y líneas de expresión.

Verás, la papa por sí sola aporta calcio, potasio, azufre, cobre, vitamina B, vitamina C, que en combinación aceleran la renovación de las células de la piel, te ayudan a aclararle y a recuperar su tono original, además, estimula la producción de colágeno y combate los radicales libres.

Además, la papa te ayuda a combatir las ojeras y hidratar la piel, pero no te confundas, no actúa como una crema milagrosa sino que acelera los beneficios de sus ingredientes en la mile y con ello la renueva. Al ser una mascarilla libre de químicos, el resultado es mejor pues sus efectos son permanentes y no causan daño a largo plazo.

Cómo prepararla

Como lees, los beneficios de la mascarilla de papa y yogurt para eliminar manchas en la cara son muchos y su preparación es muy sencilla, solo debes seguir al pie de la letra esta receta, toma nota:

Ingredientes

1 papa grande

1 taza de yogurt natural

Preparación

Lava la papa y rállala finamente, ahora mézclale con la taza de yogurt en un tazón. Lava tu rostro y una vez listo, aplica la mascarilla de papa y yogurt para eliminar manchas, deja actuar por 25 minutos y retira con agua abundante, tibia o fría.

Nota: Si es la primera vez que aplicas esta mascarilla y dudas de que pudiera causar alguna alergia, aplica un poco en tu quijada y si tras unos minutos no observas alguna reacción incómoda o negativa, procede con el resto de la aplicación.

Repite la aplicación de la mascarilla de papa y yogurt para eliminar las manchas de la cara dos veces por semana para lograr los efectos deseados y mantenerlos, además te ayudará a protegerte de la exposición al sol y radicales libres que favorecen el envejecimiento de la piel.