Esto gastaron Las Kardashians en regalos para su equipo del reality show

El pasado 8 de enero las hermanas Kardashian-Jenner anunciaban a través de sus redes sociales que eses era el último día de rodaje de 'Keeping Up With The Kardashians', el reality que las catapultó a la fama y que se ha mantenido en antena durante 14 años y 20 temporadas.

Unos años donde prácticamente todos los días han estado rodeadas de diferentes miembros del equipo, quienes se convirtieron en su segunda familia y en testigos directos de importantes momentos de sus vidas -buenos y malos-.

Por ello, las protagonistas del reality han querido tener un sentido detalle con las 30 personas que hacían posible el programa desde detrás de las cámaras.

Y claro, tratándose de quien se trata, el regalo no fue 'peccata minuta'. Tal y como ha podido saber TMZ, cada miembro del equipo recibió un reloj de la marca Rolex valorado en 10.000 dólares.

Así es, las Kardashian-Jenner se han gastado en regalos para sus compañeros nada menos 300 mil dólares.

Una cifra que, pese a ser casi millonaria, suena al calderilla para cualquiera de las integrantes del 'Clan'. Basta con conocer simplemente la fortuna de una de las hermanas, concretamente la de Kim Kardashian, que tras vender el 20% de las acciones de su marca de productos de belleza KKW, la cifra ha superado los 900 millones de dólares. ¿Cómo te quedas?

Las grandes incógnitas

Es posiblemente esta última temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' la más esperada de todas. Los seguidores del reality esperan ansiosos a que estos últimos capítulos arrojen algo de luz sobre la vida privada de algunas de sus integrantes quienes desde hace meses mantienen silencio públicamente respecto a este terreno.

Una de las grades cuestiones es si Kim Kardashian confirmará de una vez por todas en algún capítulo los rumores de divorcio con Kanye West, algo que se da por hecho tras haber protagonizado ya un sinfín de titulares en todo el mundo.

Otra de las grandes cuestiones es si Khloé Kardashian y Tristan Thompson han retomado su relación sentimental. Si bien es cierto que las evidencias apuntan a que sí (la empresaria viaja asiduamente a Boston para visitar junto a su hija al jugador de baloncesto que ahora trabaja allí), por el momento tampoco han confirmado nada más allá que compartir alguna foto juntos disfrazados junto a True. Aunque los rumores ya dicen incluso a que se han comprado ya una casa juntos.