¿Por qué este joven matrimonio de México se operó para no tener hijos?

La pareja de jóvenes adultos Lilia Velásquez Echevería y Ulises, son una pareja joven que ha tomado la decisión de no tener hijos nunca más y ha tomado por sorpresa a todos.

Debido a que en palabras de la pareja, saber que ninguno de los dos quería tener hijos fue la prueba más grande de amor, para saber que estaba destinados el uno para el otro, de acuerdo con sus palabras.

Lilia Velásquez de 27 años y Ulises de 30 son la pareja que han dado mucho de qué hablar dentro de su localidad en Hermosillo, Sonora. Debido a que no solo Ulises ya se sometió a una operación para ya no tener hijos nunca más, sino que Lilia ha declarado que en cuanto mejore la situación de la pandemia se someterá a una operación de ligadura de trompas para que ella tampoco pueda tener hijos.

Para nadie es una sorpresa que parejas jóvenes y de nuevas generaciones, crezcan con la idea de no tener hijos, al menos no tener hijos a corto plazo.

Ya sea por la situación que se vive en la actualidad, donde no existe una economía sustentable, al igual que los grandes casos de inseguridad en diferentes partes del mundo que hacen que traer una vida más al mundo no sea la mejor idea.

Sobre todo ante una situación de pandemia, donde los riesgos van en aumento. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de ambos jóvenes es que los dos se someterán a operaciones para ya no tener hijos nunca más. Cuando sabemos que con solo una operación por parte de alguno de los es más que suficiente al vivir en pareja. Sobre todo, en el caso de la mujer al someterse a una ligadura de trompas.

Pues no solo se trata de una operación para ya no tener hijos, sino todo un proceso de difícil recuperación, además de que todas las consecuencias naturales al hacer una ligadura de trompas, por las que muchos especialistas se niegan a hacer, hasta que la mujer tenga al menos un hijo y después de cierta edad. Por lo que las operaciones para no tener hijos no son un método tan utilizado en México por cultura.

En el caso de Lilia Velásquez y Ulises, el tener hijos no era un plan a considerar a largo plazo ni mucho menos a corto plazo. Pues a pesar de tener una edad considerable y justa para tener hijos, la pareja originaria de Hermosillo, Sonora considera que simplemente el tener hijos no es algo que este dentro de sus planes como pareja ni mucho menos de forma individual, simplemente les gusta su estilo de vida tal cual esta.

“Cuando nos conocimos quisimos abrirnos un poco más, ya estábamos grandes y no era un noviazgo de manita sudada, sino que ya sabíamos que queríamos y cómo lo queríamos hacer. Cuando ella me dijo ‘¿Sabes qué? Yo no quiero tener hijos’ me impresione porque yo tampoco y fue el momento donde dijimos; Somos el uno para el otro”. Reveló Ulises.

Además, en el caso particular de Ulises, la paternidad no era opción debido a que dentro de su familia, existen varios problemas de salud de naturaleza congénita, esto quiere decir que son problemas de salud heredados dentro de la familia.

Por lo que no quería arriesgarse a que sus hijos pudieran nacer con este tipo de problemas de salud o que sus hijos tuvieran complicaciones. Por otro lado, Lilia está esperando a que mejore la situación de la pandemia y dentro de los hospitales para poder realizarse la operación de ligadura de trompas.

Por lo que Ulises reveló que para él fue uno de los actos más grandes de amor por parte de su pareja, al no dejarlo solo en estas decisiones tan importantes.

“Para mí significó un acto de amor muy grande que él decidiera operarse. Aun así yo tengo el deseo de hacerlo una vez que pase la pandemia, para reafirmar mi postura. Mi familia ha aprendido a respetar mi decisión, con un poco de decepción pero aceptan que es lo que quiero”.