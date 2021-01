Cara de Vicente Fernández desata locura de memes en las redes / Televisa

Fama es la que le sobra a la dinastía Fernández, prueba de ello son los memes que se volvieron virales en estos días sobre Vicente Fernández de 80 años de edad, pues en Twitter empezaron a circular algunas imágenes donde el famoso intérprete aparece junto a su hijo Alejandro Fernández y su nieto, Alex Fernández, pero la cara del Charro de Huentitán, fue con lo que se hizo viral.

Resulta que Vicente Fernández apareció con una cara no muy favorecedora, por lo que causó que la imaginación de los internautas se echó andar, por lo que sitios de diversión y hasta fan page compartieron los mejores memes del patriarca de la Dinastía Fernández, la cual es una de las más populares en México desde hace años, ya que su música es un legado único.

Aunque para muchos los memes eran muy divertidos, los fieles fans de Vicente Fernández comenzaron a quejarse y asegurando que era una falta de respeto lo que hacían contra el cantante comenzó una guerra entre los internautas, quienes se le fueron con todo a los que subieron dicha imagen burlándose de uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

Te puede interesar: WhatsApp: Los memes que desataron sus nuevos términos y condiciones

"Ya no hoy respeto", "Por favor que alguien le afloje el moño a "chente "que me lo van a asfixiar", "Que lindos los Fernández que Dios les bendiga mucho", "Que hermoso don chente poder escuchar su voz, la única", "I love you, Mi querido Vicente, un abrazo y dios me lo bendiga hermoso trío", "Se supone que esto debe dar risa?", le escribieron a Vicente Fernández en la foto.

Por su parte los que no tomaron malicia sobre el meme de Vicente Fernández, quedaron maravillados con la entrevista que le hizo la revista Caras a las tres generaciones, quienes no solo hablaron de sus proyectos, también cantaron algunos temas dejando atónitos a todos debido a la potente voz que tienen los tres cantantes.

Vicente Fernandez / Bisonte Fernandez pic.twitter.com/rCBeIMyPpK — Don Vocero (@DonVocero) January 5, 2021

@slobotzky_ pobre bebe chente ya esta hasta morado por culpa del babero... #VicenteFernandez pic.twitter.com/uTG7C1pkdf — AntoDG (@andigo_05) January 5, 2021