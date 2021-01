CR7 impone nueva marca de seguidores en Instagram / as.com

En la actualidad las redes sociales son una gran herramienta de comunicación sobre todo cuando de personajes famosos se trata, por medio de estas dan a conocer detalles de su vida a todos sus seguidores.

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo pero también es toda una celebridad en redes sociales. Tal es su popularidad que se convirtió en la primera persona en alcanzar y superar los 250 millones de seguidores en Instagram.

El portugués es la persona más popular en esta red social. Detrás de él están la cantante Ariana Grande con 214 millones y la Roca Dwayne Johnson con 209 millones.

En la rama deportiva, el segundo detrás de CR7, es el argentino Lionel Messi con 174 millones de seguidores, y el brasileño Neymar con 144 millones.

Cristiano comparte en Instagram sus logros deportivos y momentos con su familia; sin embargo, también promociona sus marcas personales así como otras que le pagan por promocionar sus productos.

En 2019 cobraba 975 mil dólares por publicación, pero de acuerdo a algunas fuentes en 2020 llegó a facturar 1.2 millones de dólares por anuncio. Posiblemente esta cifra aumente por su nueva marca de seguidores.

Resumió el año junto a toda su familia

En este 2020 que nos deja, Cristiano Ronaldo juega su tercera campaña con la camiseta de Juventus. Si bien ha ganado su segunda Serie A como bianconero, aún no pierde el sueño de alzar la Champions League con el cuadro italiano. Espera que, en 2021, las cosas mejoren.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más activo es en redes sociales como Instagram y, como para cerrar el año, no tuvo mejor idea que hacer una publicación junto a toda su familia. Acompañado de su pareja Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, el popular 'CR7' dejó un mensaje a todos sus hinchas.

"El 2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa cuán dura sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos", dijo Cristiano en un primer momento.

Además, el cinco veces ganador del Balón de Oro dejó líneas de positivismo para lo que viene. "Así que intentemos convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un cambio fresco. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas ¡Feliz año nuevo! ¡Y que 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!", añadió.