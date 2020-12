Foto:Pokémon Go firma colaboración con famosa marca Gucci/Referencia

A través de su cuenta oficial en Twitter, la marca de lujo italiana Gucci anunció su próxima colaboración con Pokémon GO; a través de su cuenta de Twitter hizo oficial dicha información.

En la publicación que acompañó de una imagen, se puede observar una carpa con temática de la firma italiana al lado de una bandera de Pokémon GO con el hashtag #TheNorthFacexGucci.

Te puede interesar: Culturista que se casó con una muñeca sexual lamenta que se rompió antes de Navidad

Desde el 22 de diciembre, Gucci ha estado presentando una serie de tweets con promociones de la ropa de extranjero The North Face, por lo que es probable que los entrenadores pronto detecten nuevos pokémones disfrazados en la naturaleza en una tarea de investigación de campo, monopolio del evento.

Esta colaboración ha sido el objeto de burlas por parte de algunos internautas, quienes han mencionado que es falso; sin embargo, otros fanáticos ya han visto otras promociones cruzadas de Pokémon GO con otras compañías, similares a esta, en el pasado.

Por lo que se cree que el hashtag de la campaña The North Face x Gucci, parece anunciar una línea de ropa y equipamiento para exteriores con algunos diseños inspirados en la moda retro de los 70, que nos hace sentirnos en el videojuego y que podemos salir a cazar pokémon.

Esta nueva línea cuenta con algunas prendas y artículos de mochila inspirados en la línea The North Face x Gucci, aunque aún no existe un pronunciamiento oficial, por lo que los fans del famoso juego esperan que esto pronto se haga una realidad.

Otras colaboraciones

En octubre de este año, Pokémon GO colaboró con una empresa francesa de artículos de cuero, Longchamp; y en el evento de colaboración en el Longchamp Fashion Week, incluyó pokémones disfrazados y una investigación de campo del evento.

Asimismo, la semana pasada, Pokémon se asoció con Starbucks en Asia, y durante el evento, las ubicaciones de Starbucks se convirtieron en PokéStops y Gyms.