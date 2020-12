Elliot Page publica su primer foto luego de declararse transgénero

Foto: Elliot Page, actor.

A inicios de diciembre, Elliot Page, antes conocido como Ellen Page, anunció que era transgénero. Este fin de semana, el actor de 33 años compartió su primera publicación en Instagram luego de su declaración.

Page recurrió a las redes sociales para agradecer el apoyo que recibió por parte de sus fans, tras hablar públicamente de su género y compartió una selfie, en la que aparece con una sudadera de color negro y anteojos.

"Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo ha sido el mejor regalo. Mantenerse a salvo. Estar ahí el uno para el otro. Si puedes, apoya a @transanta y @translifeline. Nos vemos en 2021. Xoxo Elliot", escribió la estrella.

En pocas horas la publicación rebasó el millón de likes, y el famoso recibió miles de comentarios con buenos deseos para estas fiestas.

El 1 de diciembre Elliot anunció a través de un comunicado que publicó por medio de sus redes sociales, que era transgénero y agradeció a todas las personas que lo apoyaron en el camino.

Page, quien ha participado en varias películas como 'X-Men: The Last Stand' y 'Juno', y la exitosa serie 'The Umbrella Academy', compartió un extenso comunicado en el que menciona, "Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él /ellos y mi nombre es Elliot".

Lea además: Comparan a Niurka Marcos con Belinda ¡idénticas!

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado en este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo", mencionó Elliot en la misiva.

El actor agradeció a la comunidad trans por haberlo inspirado y prometió que los continuaría apoyando y luchando para tener una sociedad más igualitaria.

Elliot reconoció que, aunque está feliz, aún tiene temor, "Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y de saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasión, del odio, de las 'bromas' y de la violencia".

"La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles. Solo en 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de las cuales eran mujeres trans negras y latinas", continuó el artista.

Además, envió un duro mensaje a quienes aún agreden a las personas transgénero desde el poder, "A los líderes políticos que trabajan para criminalizar la atención médica trans y niegan nuestro derecho a existir y a todos aquellos con una plataforma masiva que continúan arrojando hostilidad hacia la comunidad: tienen sangre en sus manos", dijo en una parte del escrito.

Page se había identificado como lesbiana en 2014. En 2017 denunció a Brett Ratner de tener conductas abusivas y homófobas contra ella en el rodaje de "X-Men: The Last Stand".

El actor reveló que Brett le dijo a otra mujer en el set, "Deberías tener sexo con ella (Page) para que se dé cuenta de que es gay". Sobre este episodio Elliot mencionó, "Sabía que era gay, pero no lo sabía, por así decirlo. Me sentí violada cuando sucedió esto. Miré a mis pies, no dije ni una palabra y vi cómo nadie más lo hizo. Este hombre comenzó nuestros meses de rodaje con algo que nadie había pedido. Él me obligó a salir del clóset sin importarle mi bienestar, un acto que todos reconocemos como homofóbico".