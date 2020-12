Rusia: Mujer se casa con el amor de su vida ¡un maletín! / Milenio

2020 ha sido un año muy extraño que nos ha regalado momentos igual de raros. Por ejemplo, hace tiempo te dimos a conocer la noticia de que un fisicoculturista ruso se hizo famoso en redes sociales por contraer matrimonio con una muñeca inflable de silicona.

En esta ocasión, también en Rusia, una mujer que siente atracción por los objetos se casó con su maletín. La joven de 24 años se llama Rain Gordon, es maestra de una guardería y ha revelado que su 'marido' es el amor de su vida.

Su extraña relación con su maletín, al que llama Gideon, es un ejemplo de objectofilia, una parafilia que consiste en sentirse atraído sentimental o sexualmente por un objeto inanimado.

La boda de Rain Gordon y Gideon fue en junio de este año. Uno de los compañeros de trabajo de la chica ofició la ceremonia. Hablando sobre su relación, ella dijo que conoció al objeto de su vida en 2015, después de un primer encuentro en una ferretería.

"Mi fascinación por los objetos comenzó a los ocho años, desde mi niñez creí que un alma está incrustada en los objetos, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo. Durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal y más allá de las normas de la sociedad, por lo que no se lo dije a nadie", contó Rain al medio británico LADbible.

Gordon explicó que su relación se hizo oficial unos meses después de conocerse, en noviembre de 2015, cuando compartieron su primer abrazo y beso. Además, admitió haber tenido relaciones con hombres en el pasado, pero en ninguna sintió la conexión que ahora siente con su maletín Gideon.

"Nuestra conexión y comunicación espiritual se muestra telepáticamente. Lo escucho y él me escucha, pero desde afuera parece un monólogo. Gideon es más que un socio para mí: es esposo, amigo y mentor. Su apoyo moral me ayuda más que nadie. A veces siento que Gideon me conoce mejor que yo", aseguró.

"Cuando me preguntan qué me gusta de él puedo responder que me encanta el color plateado y cómo se refleja el sol en su superficie. Me gustan las sensaciones, los sentidos táctiles, agregó.

Busca romper con los estigmas

Rain Gordon quiere crear conciencia con su relación, pues menciona que es repugnante que la ridiculicen y humillen por el hecho de amar algo que no es como los demás.

"Desearía que la gente fuera más comprensiva. No juzgues a la gente por algo que no entiendes. Realmente espero que algún día este tema sea más conocido en todo el mundo, para que otros como yo no se sientan tan solos", finalizó.