Demanda a su pareja por no casarse con ella tras 8 años de noviazgo

¡Que viva el amor!, siempre y cuando se haga con consentimiento, como fue el caso de un hombre que se casó con una muñeca inflable, y es que recientemente ha ocurrido un caso bastante peculiar, una mujer demandó a su propio novio por no casarse con ella tras ocho largos años de noviazgo.

Por si fuera poco, la pareja tiene ya un hijo pero aun así el hombre no ha cumplido la promesa de pedirle matrimonio.

Se trata de Gertrude Ngoma de 26 años, originaria de Zambia, un país situado en el sur de África, quien se encuentra indignada porque su novio de muchos años, Herbert Salaliki de 28 años de edad, por no cumplir su promesa de convertirse en un feliz matrimonio a pesar de que ya procrearon un hijo juntos, es por eso que ha puesto un ultimátum.

La noticia tomó tanta relevancia que llegó hasta medios nacionales e internacionales, ya que la mujer aseguró estar hasta de que su esposo no tomara la decisión, por lo tanto llevó el caso hasta los tribunales. Por si fuera poco, la fémina descubrió que su pareja intercambiaba mensajes de texto con otra persona, reforzando esto su interés por casarlo con ella.

"Nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la corte porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro", dijo la mujer ante los tribunales de su país.

En su defensa, Herbert, argumentó que no se siente listo para contraer matrimonio ya que siente que su pareja no le presta la suficiente atención, además que su situación económica no es la mejor en estos momentos.

Cabe señalar que en Zambia, es parte de una tradición que el hombre pague una "tarifa de agradecimiento" a la familia de la novia, como prueba de que se hará responsable y cuidará de ella.

De momento el proceso legal sigue desarrollándose, y como era de esperarse esta situación generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes protagonizaron un intenso debate en redes sociales, algunos apoyaron la decisión de la mujer mientras que otros no estuvieron de acuerdo, explicaron que si el hombre en verdad la amaba, no necesitaría tanto tiempo para decidirse.