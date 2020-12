Encuentran en Holanda un quinto monolito misterioso / Twitter

Un misterioso monolito metálico apareció en un sitio del norte de Holanda, confirmaron este lunes las autoridades, tras haberse descubierto objetos similares en Estados Unidos, Rumanía y Reino Unido.

Unos excursionistas descubrieron el domingo este objeto en terrenos privados cerca de la reserva natural de Kiekenberg, en la norteña provincia de Frisia, de acuerdo con Imke Boerma, portavoz de Staatsbosbeheer, organización holandesa de guardabosques.

"Suponemos que probablemente fue instalado durante el fin de semana, puesto que los excursionistas que marchaban por el lugar lo encontraron (...) Pero no sabemos cómo ha llegado hasta allí", indicó Boerma a la AFP.

Los guardias fueron a examinar el objeto este lunes de mañana y aún buscan pistas sobre su procedencia.

Un objeto de aspecto muy parecido fue encontrado a mediados de noviembre en el desierto de Utah (EEUU), para desaparecer pocos días después.

Otros dos aparecieron días más tarde en Rumanía y California (EEUU). Un cuarto fue encontrado el domingo en una playa de la Isla de Wight (sur de Inglaterra).

Las fotos publicadas por medios holandeses muestran el objeto encontrado en Frisia. El monolito, cuya superficie es plateada, se encuentra junto a un estanque cubierto por un manto de escarcha.

El monolito descubierto en Holanda es menos brillante que los aparecidos en otros países, pero es de tamaño y forma comparables, señaló la televisión regional Omrop Fryslan.

Um misterioso monólito metálico apareceu em um local no norte da Holanda, confirmaram as autoridades nesta segunda-feira (7), depois que objetos semelhantes foram descobertos nos Estados Unidos, na Romênia e no Reino Unido. https://t.co/Vt1eZscQ57 pic.twitter.com/c3lHAM4h1O — Atlantide (@Atlantide4world) December 7, 2020

"Me acerqué, pero no había nada de particular alrededor del monolito. Parece como si hubiera caído desde el cielo", comentó el excursionista Thijs de Jong a Omrop Fryslan.

Te puede interesar: Muñecas con mascarillas y mini kits de protección, los juguetes de navidad

Esta televisión sospecha que el monumento es parte de una campaña publicitaria lanzada por alguna "asociación de San Silvestre (fin de año)", que recrea una tradición cuyo objetivo es hacer recaer la atención del público holandés sobre un pueblo o determinada asociación.

No obstante, en esta región no existen este tipo de asociaciones, según Thijs de Jong. "Personalmente, creo más en algo vinculado a una especie de colectivo de artistas", añadió.

Misterioso monolito metálico de Utah y Rumania aparece en la playa de la Isla de Wight (Reino Unido) 🔍🇬🇧 Twitter AlexiaRFishwick/vía REUTERS pic.twitter.com/1XSyNLeWuH — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 7, 2020

Estos hallazgos se han vuelto virales en las redes sociales debido a las similitudes con los monolitos extraterrestres de la célebre película de ciencia-ficción "2001: Odisea en el espacio", de Stanley Kubrick.

Un colectivo denominado The Most Famous Artist, con sede en Nuevo México (EEUU), reclamó la autoría del monolito de Utah, pero no así de los encontrados en Rumania, en el Reino Unido y Holanda.