Se cumplen 40 años de la muerte de John / Twitter

Este 8 de diciembre se cumplen 40 años de la muerte de John Lennon, ex integrante de la mítica banda británica The Beatles y sin duda una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música, quien un día como hoy pero de 1980 fue asesinado a tiros afuera de su vivienda en Nueva York.

Aquel día, el músico inglés regresaba acompañado de su esposa Yoko Ono al edificio Dakota, donde tenían un departamento que habitaban con su hijo Sean. Sin embargo, a la entrada del edificio fueron sorprendidos por un hombre, Mark David Chapman, quien disparó cinco veces contra John Lennon, quitándole la vida.

El periodista británico Tom Brook, de la BBC, el primero de su país en informar en vivo desde el lugar donde ocurrió todo, no ha dejado de ser perseguido por el recuerdo de aquel crudo día ocurrido hace 40 años. Este es su relato del día que mataron al ex Beatle.

Aunque a lo largo de su carrera periodística Brook ha entrevistado a innumerables figuras de la industria de la música y el cine, admite que siempre que alguien lo conoce lo primero que quiere saber es cómo fue cubrir la noticia de la muerte de Lennon. Ante estas preguntas él comienza por responder:

"Tengo que admitir que fue una gran historia, pero la logística del reportaje fue bastante simple", reconoce.

El crudo recuerdo

El periodista recuerda que apenas se enteró de lo sucedido, acudió a una cabina telefónica muy cerca del edificio Dakota para brindar el crudo relato, además de responder algunas preguntas del presentador de BBC Radio Four Today, Brian Redhead.

Pasaron tan sólo algunos minutos de que Lennon fue declarado muerto a su llegada al hospital St. Luke's-Roosevelt. La noticia no tardó en reportarse en emisoras locales, y pronto se congregó una gran multitud a las afueras del Dakota y el hospital.

Tom Brook estaba ahí, entrevistando a algunos de los cientos de fanáticos conmocionados por la pérdida de su ídolo, quien ya por entonces brillaba como solista tras la desintegración de The Beatles.

"Todos a mi alrededor estaban llorando, algunos de los fanáticos estaban histéricos", recuerda el periodista, quien también era un ferviente seguidor de John Lennon.

Te puede interesar: Otro monolito aparece en isla británica y en Países Bajos

El comunicador no niega que a él también le dolió la inesperada muerte del músico inglés, pero tuvo que arreglárselas para "no ahogarse" con lo que pasaba.

¿Cómo describir la sensación? Él no duda en responder: "Nunca olvidaré a una joven que dijo: 'Me siento como si me acabaran de dar un puñetazo en el estómago'". Esas palabras resumen para él el momento a la perfección.

Dos años después del asesinato del compositor de "Imagine", Tom regresó al edificio Dakota para entrevistar a Yoko Ono, quien apenas comenzaba a hablar públicamente del hecho, hablando todavía en presente de su esposo.

"Él todavía está vivo, todavía está con nosotros, su espíritu continuará, no se puede matar a una persona tan fácilmente", le dijo la artista japonesa en aquella ocasión.

Y 40 años después de la muerte de Lennon, esas palabras se mantienen vigentes para Brook, quien observa cómo en pleno 2020 millones de jóvenes se acercan con curiosidad a la música del ex Beatle, encontrando en ella una suerte de consuelo ante este crudo presente marcado por una pandemia.

A cuatro décadas del asesinato de John Lennon, Tom Brooks vive a sólo cuatro cuadras del edificio Dakota, por el pasa prácticamente todos los días, e incluso el gimnasio a que va forma parte de un complejo donde se encuentra el mismo hotel en que se quedó el asesino Mark David Chapman durante su primera noche en Nueva York.

Son ya 40 años, pero a Brook no deja de perseguirlo el recuerdo de aquel funesto día, y está seguro de que de alguna forma el ex Beatle continúa definiendo su carrera periodística.