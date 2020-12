Foto: Adamari López luce delgadísima con un traje negro y enamora a sus seguidores / Soy Carmín

Adamari López sorprende siempre en cada una de sus apariciones frente a la televisión. Además de ser una maravillosa conductora, madre dedicada y una actriz memorable, la esposa de Toni Costa también es amante de la moda y lo demuestra con cada uno de sus atuendos, llevando lo último en tendencias y haciendo las mejores combinaciones que siguen inspirándonos.

En esta ocasión, la conductora boricua Adamari López se llevó la corona llevando un palazzo en color negro que es lo último en tendencia y que además, la hace lucir especialmente esbelta. Recordemos que Adamari López, de la mano de su amado esposo Toni Costa, lleva una rutina de ejercicios con la que ha logrado perder algunas libras y verse cada día más fabulosa.

Toni Costa es un reconocido bailarín español y especialista en zumba que ha encontrado la técnica perfecta para su esposa Adamari López y que de este modo, la famosa actriz logre bajar de peso de una manera cien por ciento efectiva. Eso, junto a la actitud positiva de Adamari, es lo que la ha provocado que ahora luzca una escultural figura.

Su palazzo, objeto de deseo

En la fotografía vemos a la conductora consentida de la televisión Adamari López con una sola pieza elegante y sutil, perfecta para acudir a un evento de día o de noche. La versatilidad de este palazzo en color negro lo han convertido en objeto de deseo de muchas de sus seguidoras debido al diseño favorecedor de la prenda.

Sabemos que muchas veces las mujeres no contamos con el tiempo necesario para prestar atención a cada detalle de nuestro look. He ahí la razón de la existencia de las prendas básicas, de las cuales Adamari López se vale seguido para lucir radiante frente a la pantalla chica o incluso, al encontrarse en casa con su familia.

Con seis botones en la zona abdominal (tres de lado izquierdo y tres de lado derecho) así como cuello en v, el palazzo que lleva Adamari en esta ocasión ha sido sin duda, una de las mejores opciones al elegir su look. Una prueba más de que la conductora, de la mano de los expertos, está atenta siempre de lo último en tendencias y no duda en innovar y jugar con su estilo.

Un truco para lucir y estilizada y aumentar algunos centímetros a tu apariencia, es usando zapatos con punta. Sin importar que lleves tacones, flats, botas o botines. Los zapatos, botines o zapatillas con punta, refuerzan la verticalidad de cualquier look, por lo que te ves mucho más alta de lo que eres.

La artista nunca se olvida de los accesorios y esta vez optó por llevar joyería en colores dorado y plata con brillantes. Su cabello en ondas y suelto fue el detalle que le aportó gran frescura y juventud a su apariencia. Lleva un maquillaje sutil en el que resaltó principalmente sus labios con un color rosa crema.

Recuerda que el estilo no está enemistado con el costo de tu ropa. Para llevar un look increíble no necesitas de prendas exclusivas de las más costosas firmas. Adamari y muchas otras celebridades demuestran que lo fundamental para resaltar la belleza, se encuentra en la actitud y obviamente, en ser inteligentes al momento de armar nuestro look.