Fanático de Maradona llama a sus hijas Mara y Dona /

El amor que le tenían a Diego Armando Maradona parece no tener límites y es que, sus seguidores alrededor del mundo lo han llorado desde que murió, se lo han tatuado y han hecho cosas inimaginables en su honor.

Si no que lo diga Walter Rotundo, un aficionado del fútbol, quien decidió nombrar a sus mellizas “Mara” y “Dona” -nunca al revés- por el amor al astro argentino.

En una entrevista con el diario Infobae, relató que las niñas nacieron en el 2011 en Argentina y que antes de su nacimiento, le dijo a sus allegados que las llamaría así, pero nadie le creyó.

“Así como muchos niños crecen diciendo que quieren ser doctores, bomberos o abogados, yo crecí soñando que iba a tener 2 hijas para homenajear a Diego: una llamada Mara y otra llamada Dona… se lo dije a todo mi entorno, aunque muchos no me creyeron. Es obvio que hubo una mano de Dios”, dijo.

Él se puso de acuerdo con su pareja para nombrar a las pequeñas de una manera muy singular. “Cuando las anoté en el registro de la calle Uruguay, la empleada que me atendió fue a fijarse si Dona iba con una o con 2 ‘n’. Y le dije: ‘No se fije, señora. Va con una sola, sino no me voy de acá’”, añadió.

Si bien, sus hijas no tienen los dotes futbolísticos del fallecido jugador, su padre dice que espera que ellas sean buenas personas como él. “Eso es lo que quiero que aprendan e incorporen. Maradona es mejor persona que deportista.

Lo que le dio al pueblo es inconmensurable. Están heredando sus valores de humildad, igualdad, agradecimiento, conciencia social y nunca olvidar nuestras raíces. Saben que para ser Maradona, no necesitan meter ningún gol, sino confiar en sus sueños y luchar para lograrlos”, expresó.

Maradona llegó a saber de la existencia de las pequeñas e incluso, envió a sus padres una imagen con la foto de las niñas, que hoy guardan con mucho amor. Rotundo afirma no sentirse triste por la muerte de su ídolo, porque le dio muchas alegrías durante muchos años y para él, eso es lo más importante.

“Aunque todos querían que siga vivo, al fin se terminó su padecimiento… su sufrimiento. No tuve momentos de tristeza. Hay que celebrar la vida de Maradona. La leyenda es más grande de lo que fue la vida. Cada vez que las nombre (a las pequeñas), él vuelve… eso me genera mucha emoción. El hombre puede haber partido aunque yo siempre lo voy a tener vivo. Mientras estén mis hijas, Maradona no será olvidado”, finalizó.