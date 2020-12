La foto del hijo de Elon Musk que está dando de qué hablar / The New Yorker

La popular cantante Grimes ha compartido recientemente la primera foto de su hijo X Æ A-12 (de 6 meses) Y al parecer tiene los mismos intereses que su papá ymagnate de la tecnología Elon Musk.

La rara y romántica historia de amor de Grimes y Elon Musk

La cantante experimental de origen canadiense sorprendió al mundo con su primera aparición publica con el creador de Space-X en el MET Gala de 2018 y, desde ese momento, la pareja se volvió inseparable. De acuerdo a los reportes, ellos se conocieron gracias a un tweet, ya que ambos tienen las mismas aficiones y gustos geeks. Y en mayo de este año nació X Æ A-12, el hijo de Grimes y Elon Musk que tiene un nombre ¡fuera de este mundo!

Das baby kann noch keinen löffel benutzen pic.twitter.com/UETqVIA4BP — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

El pasado 4 de mayo de 2020 la pareja compartió orgullosamente las primeras imágenes de su primogénito “X Æ A-12 Musk”, pero hasta el momento no sabíamos mas al respecto de su pequeño hijo. Aunque el único hijo que tienen en común Elon Musk y Grimes comenzó a acaparar titulares a las pocas horas de nacer, debido al original nombre que le pusieron sus padres, aunque lo cierto es que la cantante ha tratado de mantener al pequeño lo más lejos posible de los focos de la atención mediática.

X Æ A-12 ¡leyendo sobre el espacio!

Sin embargo, esta semana ha hecho una excepción para compartir una adorable foto de ‘Little X’, como le apodan de manera cariñosa, para demostrar que en su caso se cumple el viejo dicho 'de tal palo, tal astilla'. En la imagen, el niño de seis meses aparece de espaldas a la cámara, ataviado con un pijama de estrellas doradas y mirando muy concentrado un libro con ilustraciones de un telescopio y de una galaxia espiral.

c and baby X via instagram story. 👼🏻💕🪐 pic.twitter.com/m8JLVQgSGC — GRIMES CHARTS (@GrimezszCharts) December 1, 2020

Salta a la vista que sus padres están tratando de inculcarle su interés por todo lo relacionado con el espacio, en vista de que Musk es el fundador de la empresa de transporte aeroespacial Space X. Y Grimes también dejó claro hace unas semanas que no le gustan los juguetes tradicionales para niños, porque le resultan aburridos y considera que no les proporcionan experiencias creativas o estimulantes.

"Yo he visto 'Apocalypse Now' y cosas así con mi hijo. Le gusta mucho el arte radical. Le gusta de verdad, sí, y no creo que sea perjudicial interactuar con ellos a ese nivel", aseguró la intérprete de 'Oblivion' al New York Times para defender su teoría de que incluso los bebés tienen gustos y opiniones propias.