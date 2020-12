Por esta razón, Billie Eilish se niega a enseñar su primer tatuaje / Chismes Today

La cantante Billie Eilish ha cumplido finalmente su promesa de entrar por todo lo alto en la mayoría de edad haciéndose su primer tatuaje, un diseño del que ya explicó en su momento que haría referencia a alguno de los aspectos más importantes de su vida, pero que, al menos de momento, se niega a enseñar públicamente debido precisamente al significado tan íntimo que encierra.

La estrella del pop, de 18 años, ha dado a conocer la noticia en un video grabado para la edición estadounidense de Vanity Fair, en el que también se ha mostrado muy satisfecha ante la enorme carga laboral que se ha echado a sus espaldas en estos cansados tiempos de pandemia.

De forma más concreta, la intérprete y su hermano, el productor y compositor Finneas O'Connell, han llegado a escribir y producir 16 canciones para el que será el segundo trabajo discográfico de la vocalista.

De esta forma, Billie Ellish ha superado sus propias expectativas en lo que a trabajo y disciplina se refiere tras unas primeras semanas de coyuntura sanitaria en las que, como ha asegurado en la grabación, le ha costado enormemente concentrarse.

Por si eso no fuera suficiente, desde el pasado julio la artista ha venido publicando varios sencillos procedentes del citado álbum tal como 'Therefore, I Am' o 'My Future', que entre otras cosas le han ayudado a cimentar su estatus de ícono global de la música popular.

"Sinceramente, he logrado crear cosas que ni yo misma esperaba poder crear en estas circunstancias. Me siento mucho más segura de mí misma en mi escritura. Siento que me conozco mejor y puedo decir que me he enamorado aún más de la composición musical. Disfruto de lo que hago y, para ser completamente sincera, creo que soy muy buena en ello", ha señalado Billie en otro extracto del video.