Las mejores frases del astro del fútbol, Diego Maradona / Infobae

La carrera de Diego Maradona es una de las más envidiables en el deporte. Considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, no es secreto que su habilidad con el balón inspiró a más de uno. A pesar de ello, también se recuerda por algunas frases que sellaron la personalidad del jugador.

A través de su carrera, Maradona pasó por grandes clubes como Boca Juniors, Barcelona y el Napoli, consagrándose en cada equipo. Si bien no era un futbolista letrado, siempre dio destellos de grandeza con frases.

Pese a los problemas extra-cancha, Diego Armando Maradona se ganó el cariño de los aficionados albicelestes y de todo el mundo, por lo que sus palabras tienen peso en más de una persona.

Por ello, te dejamos una recopilación de las mejores cinco frases de Diego Maradona en su carrera.

1. "Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de futbol. Dios es Dios y yo soy Diego". No es secreto su devoción a la religión, por ello cada vez que le comparaban con una deidad, respondía con estas palabras.

2. “Si él es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol, todos juntos. Porque yo era la pasión del futbol”, señaló Maradona en una entrevista cuando se le comparó con Pelé, uno de sus más grandes rivales.

3. "¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios", exclamó Diego cuando se le preguntó cómo fue que se le ocurrió aquella jugada en la final ante Inglaterra en el Mundial de México en 1986.

4. “Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal", exclamó cuando se le pidió que se definiera en una frase.

5. “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”, Maradona comparó la victoria de Boca Juniors ante el odiado rival.

6. “No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas”, exclamó el ex futbolista cuando quedó fuera de la convocatoria con Argentina para el Mundial de Estados Unidos 1994.

7. "Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio”, exclamó tras el duelo por la Copa de Europa ante Real Madrid, ya que el Santiago fue cerrado por una riña entre Juanito y Lotthar Matteus partidos antes.

8. “Este no es un partido despedida. Es un partido homenaje. Yo nunca me voy a ir del futbol”, dijo en su último duelo como profesional con Boca Juniors en 2001.

9. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”, frase que caracterizó a Maradona por mucho tiempo.

10. "Esto te da vida, el futbol te da vida", dijo Maradona durante una conversación con Julio Cesar Falcioni.